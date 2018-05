Kvasnice, které tým odborníků při výrobě použil, pocházejí z láhví nalezených v lodi s názvem Sydney Cove, která ztroskotala před 221 lety z důvodu silné bouře u pobřeží malého ostrova Preservation Island nedaleko Tasmánie.

Loď tehdy cestovala z indické Kalkaty do australského Sydney a přepravovala čaj, rýži, tabák a více než 31 tisíc litrů alkoholu včetně piva. Odborníci se domnívají, že původní pivo bylo uvařeno v Londýně a do láhví následně přesunuto v Kalkatě.

World's oldest surviving #beer found in a shipwreck — and it's been revived #history https://t.co/YhNMmKezdP pic.twitter.com/goTloN8asW