vpl, Novinky

„Jednou jsem pekla na večírek na speciální objednávku dort ve tvaru zadnice,“ vzpomíná s úsměvem.

Když stála se svým výrobkem na letišti, aby jej osobně dopravila zákazníku do Los Angeles, inspektor bezpečnostní kontroly byl značně šokovaný. Do letadla si Miriam nebere jen dorty. Jednou s ní z Kennedyho letiště cestovalo více než padesát kilogramů máslového krému.

Rtěnka pro Rihannu, ferrari pro Biebera



Od pohovky ve skutečné velikosti až po na silnici přejetého pásovce, to vše již její firma BCakeNY dokázala na přání klientů v uplynulém desetiletí vykouzlit.

„Někdy zákazníkům jejich úmysl rozmlouvám, třeba když požadují dort ve tvaru dítěte v sametově červené barvě. Když byste jej krájeli, vypadalo by to, jako by se na stole odehrával úplný masakr,“ přiznala agentuře DPA s tím, že kategoricky odmítá péci sladkosti ve tvaru zbraní.

Milordová si za dorty účtuje od 75 dolarů (asi 1500 korun) až po neuvěřitelných 7500 dolarů (přes 150 tisíc korun). Druhá částka je povětšinou za laskominy obzvláště náročné na čas a formované do hodně neobvyklých tvarů.

#funfact This cake in celebration of Rihanna's "RiRi Woo" was baked by "BakeNY". Its founder Miriam Milord is from Düsseldorf, Germany and started her NY based business in 2009. pic.twitter.com/YGRHqgfV2i — Burak (@RihannaDemos) 1. prosince 2017

„Lidé si obyčejně myslí, že dort stačí upéci a pak nazdobit, ale ve skutečnosti za tím stojí hodně námahy,“ zdůrazňuje Milordová.

Její práce si všiml dokonce i Hollywood. Miriam upekla ferrari pro Justina Biebera či obrovskou rtěnku pro Rihannu. Raper Jay-Z si vysnil pětipatrový dort a komik Kevin Hart si přál mývala.

„Celebrity vždycky shánějí něco nového, bláznivého, co by ohromilo všechny, koho zajímá jejich Instagram. Ostatně právě proto všichni začali se sociálními sítěmi,“ potvrzuje podnikatelka, která firmu založila v roce 2008.

Na začátku byla jen z nouze ctnost

Poté, co v Connecticutu vystudovala grafické návrhářství, se v roce 2000 přestěhovala do New Yorku. „Po promoci jsem se chtěla určitou dobu vrátit zpět do Düsseldorfu, ale pak jsem se zamilovala do New Yorku,“ vzpomíná úspěšná cukrářka. „Město mě úplně vsálo do sebe tak, že jsem odejít prostě nemohla.“

Jeden z dortů se inspiroval oblíbeným kresleným filmem Auta.

FOTO: DPA

K přeměně grafičky na vyhlášenou cukrářku, zaměřenou na dorty, napomohla náhoda. Kamarádka pořádala oslavu ještě nenarozeného miminka a Milordová na tom nebyla finančně nejlépe, takže si nemohla dovolit koupit nezbytný dort. Rozhodla se proto, že jej raději upeče sama z toho, co má doma.

Výtvor se dočkal nadšeného přijetí, takže od té doby dostávala od přátel a známých několik objednávek týdně. Protože dorty pekla po nocích, nakonec se rozhodla zanechat práce v obrazové galerii a vrhla se do podnikání na úplný úvazek.

Klan Kardashianů se rozplýval chválou

Jednou z jejích prvních slavnějších zákaznic se stala Kourtney Kardashianová - modelka, návrhářka, obchodnice a především televizní hvězda, sestra ještě známější celebrity sociálních sítí Kim Kardashianové. V roce 2009 si na těhotenský večírek objednala dort ve tvaru vláčku.

„Dort se povedl naprosto senzačně, jedním slovem neskutečně, a hosté se okamžitě rozplývali nefalšovaným nadšením,“ nešetřil uznáním rodinný klan Kardashianových na webu cukrářčiny firmy. „Nejenže skvěle chutnal, ale každému dokonalostí vyrazil dech,“ přidala jen za sebe Kourtney.

Nyní Miriam zaměstnává 18 pracovníků, kteří týdně zhotoví 20 až 35 dortů. Ale ani jim se nevyhýbají různé maléry.“ Kolega nesl náš výrobek zabalený v krabici a spadl s ním ze schodů. Jindy se dort na jachtě za horka úplně rozpustil,“ vybavuje si Milordová.

Současně se netají tím, že získat proslulost jí pomohly právě sociální sítě. Firmu BCakeNY sleduje na Instagramu více než čtvrt miliónu zájemců.

Bez ohledu na dosavadní úspěch ale jde pořád mnohem víc o tvrdou makačku pod tlakem než o kamarádění s celebritami. Ačkoliv se na svou hvězdnou klientelu usmívá s nenucenou elegancí, Milordová přiznává: „Někdy se probudím ve tři ráno a myslím si: Panebože, jak to všechno mám zvládnout?“