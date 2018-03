V některých švédských firmách se musí o polední pauze povinně sportovat

Sportování během pracovní doby není v mnoha západních zemích ničím neobvyklým. Některé švédské firmy však přivedly tuto myšlenku do extrému, neboť pracovníci musejí sportovat povinně. To je i případ státního vodárenského podniku Kalmar Vatten nebo oděvní značky Björn Borg, kterou založil bývalý slavný tenista. Každý pátek tak zaměstnanci na hodinu opouštějí sídlo firmy a odcházejí do sportovního centra, píše agentura AFP.