S nápadem pivního hotelu přišel skotský pivovar BrewDog už minulý rok. Tehdy jeho zástupci oznámili, že historicky první hotel tohoto typu bude stát přímo naproti jedné z jejich poboček v americkém Columbusu. Myšlenka se jim však pravděpodobně zalíbila natolik, že se letos rozhodli pro stejný krok i ve své domovině.

BrewDog to open beer-themed DogHouse Hotel that will give guests the “ultimate beer immersive experience”. https://t.co/fPpY0fi6sA pic.twitter.com/ASfDs1PHRU