„Už nemělo smysl dál čekat. Ptáci na hroznech hodovali, posbírat byla jediná možnost, jak zbytek úrody zachránit,“ řekl Právu vinař. Sběr nachystal na časné hodiny pondělního rána. Předpověď slibovala teploty pod nulou, měl tak teoretickou naději, že by třeba mohl mít i toužebně očekávané ledové víno.

Sbírat už museli

„Sběr byl nutný, už to bylo na hraně, nejen kvůli náletům ptáků, ale i kondice hroznů rapidně klesala. Může za to střídání tepla a mrazu. V noci hrozny trochu zmrzly, přes den zase roztály. Je to jako s masem, když je jednou rozmrazíte, každým dalším zmražením jde kvalita prudce dolů. A kdyby přišly teploty kolem deseti stupňů, bylo by to úplně špatné. Takže jsme se definitivně rozhodli sbírat,“ dodal vinař.

Teploměr ale odmítl spadnout na potřebných sedm stupňů mrazu, šest stupňů pod nulou je málo na to, aby bylo možné sklizené hrozny uznat jako ledové víno. Tím se tak bude moci chlubit jen pár vinařství, kde využili jedinou noc, kdy byl dostatečný mráz.

V noci na 2. prosinec posbírali hrozny například v dolnodunajovické vinici pracovníci vinařské firmy Château Valtice. Do Moravského Žižkova tu noc potřebný mráz nedorazil.

Výsledkem sklizně z pondělního rána ve vinici bylo asi tisíc kilogramů hroznů odrůdy Frankovka. Vydaly kolem 350 litrů moštu. Kontrolní měření ukázalo obsah cukru 28 stupňů. Hotové víno poputuje k lidem s označením výběr z bobulí. „Ledové mít nebudeme, ale i výběr z bobulí má mezi milovníky vína nemálo příznivců. Sklidit to bylo jediné řešení, jak mít alespoň něco. I tak jsme posbírali jen asi dvacet procent. Z pěti tun čtyři sežrala zvěř a ptáci,“ řekl vinař.

Pravdivost jeho slov potvrzovaly četné stopy v nízké vrstvě sněhu ve vinohradu. Podle zkušeného vinaře před osmi lety na ledové víno čekali ještě o několik dnů déle. Letos ale předpověď hlásí pro nejbližší dny znovu oteplení, a to už by nejspíše bylo pro kondici hroznů osudné.

Sklízí se i lisuje při minus sedmi



Byť pro početnou skupinu milovníků vín jsou ideálem suchá vína, dávající vyniknout vlastnostem révy, své obdivovatele mají i vína sladká s vysokým obsahem zbytkového cukru.

Typickým představitelem je slámové víno, které získává sladkost odpařením vody v devadesátidenním uskladnění v místě s dobrým přístupem vzduchu.

Ledové pak získává sladkost lisováním zmrzlých hroznů. Musí být sklizeny i lisovány při teplotách sedm stupňů pod nulou a nižších, kdy zmrzlé krystaly vody zůstávají v bobulích a vinař získává jen sladký mošt. Velmi sladké jsou i důkladně vyzrálé hrozny, z nichž vinař lisuje šťávu pro výběr z bobulí či cibéb.