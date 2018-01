S prodejem mincí začal James spolu se stejně starým kamarádem Harrym. V té době jim bylo osmnáct a oba pracovali jako dělníci na stavbách. S ohledem na nespokojenost s výší mzdy plánovali, že musí vymyslet něco, co jim bude vydělávat daleko víc.

James Grear started selling collectable coins on eBay after a chance discovery of a rare 50p. A year later, he's a winner of our #eBayforBusiness Awards and is earning more than in his old day job. Read more from @TheSun 's @taraevans : https://t.co/9V9jkiGoPO pic.twitter.com/QSRONuCFPJ

Když si jednoho dne James kupoval oběd, všiml si v jeho dlani zvláštního vzhledu padesátipencové mince. Na internetu se proto rozhodl ověřit její hodnotu. Když se dozvěděl, že se dá prodat za osminásobnou částku, než je její reálná hodnota, nápad na podnikání byl na světě.

Na jedné z internetových aukčních síní si s Harrym založili účet a začali s prodejem. A byznys je nyní natolik úspěšný, že jejich roční obrat činí v přepočtu až dva milióny korun.

Nevšednost takových mincí spočívá v tom, že jich bylo v daný rok vyraženo poměrně málo. A o to větší je o ně mezi sběrateli zájem. Nejcennější britská mince je podle Daily Mailu stříbrná dvoupence (asi 3 koruny), jejíž hodnota v přepočtu dosahuje až 40 tisíc korun. Zatím jsou známy pouze dva případy, kdy byla taková mince nalezena.

V začátcích se však museli vypořádat se spoustou problémů. Tím hlavním bylo získat dostatek mincí, ze kterých bylo možné nevšední mince vybírat. „Banky vám umožní výběr v maximální výši 100 liber (necelé tři tisíce korun) za den, takže jsme museli začít oslovovat firmy, abychom našli vhodného zásobitele,“ přiznal James listu The Sun.

After selling a rare coin on @eBay, James Grear & his friend were inspired to jump in on the coin collecting craze. Check out @TheSun to see how these 2 teens went from a single sale to running the successful online store @TheC0inSupplier https://t.co/NgmGlq6Amz