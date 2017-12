Víno ke kaprovi s bramborovým salátem? Sáhněte po tom nejsušším

Je to otázka, která se každoročně opakuje. Co pít ke štědrovečerní večeři? Pivo, ač se ke smaženému kaprovi dobře hodí, není dostatečně sváteční, a mnozí tak sahají spíše po vínu. A co při dalších svátcích? Podle someliérů je jen málo těch, kteří si k typicky těžkým jídlům nakonec vyberou správné víno. K tomuto tématu nám dal sklepmistr a enolog pálavského vinařství Gotberg sedm tipů.