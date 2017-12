O The Grand Tour bylo během roku hodně slyšet. Tvůrci pořadu fanoušky v týdnech před premiérou zásobovali vtipnými videoklipy, ale o největší rozruch se v uplynulých měsících postaral Richard Hammond, který měl hned dvě nehody.

K té první došlo v březnu během natáčení v Mozambiku, ale nejednalo se o nic až tak vážného. Záběry z té druhé už ale obletěly celý svět. Hammond v červnu během závodu do vrchu vyletěl s vozem Rimac Concept One ze silnice, načež elektrický supersport shořel. Sedmačtyřicetiletý moderátor se z něj ale včas stihl dostat. [celá zpráva]

Právě Hammondova nehoda byla vyvrcholením nového dílu, ale popořadě.

Špatné je pryč



První série začala velkolepě megalomanskou pouštní scénou za desítky miliónů korun, ale tempo během dalších dílů postupně opadalo a především v pořadu byly pasáže, které nefungovaly.

Segment Celebrity Braincrash se slavnými osobnostmi, který byl každým dalším opakováním víc a víc trapný, zmizel. Stalo se tak na vyžádání fanoušků, jak přiznali sami moderátoři. Nahradil ho souboj dvou celebrit závodících na trati v rychlém jaguaru. Jako první se představili David Hasselhoff a Ricky Wilson a vypadalo to jako návrat ke kořenům, který by mohl díky větší dynamice fungovat dlouhodobě.

Pryč je i rádoby humorné strefování se do obyvatel země, kam The Grand Tour zrovna zavítala. Putovní stan teď totiž nastálo sídlí na poli pár kilometrů od Clarksonova domu v hrabství Gloucestershire. A padáka dostal i zoufale nevtipný americký testovací jezdec. Show hledala nového, což ilustrovala zábavná videa na YouTube kanálu pořadu, ale zatím nevíme, kdo jím bude.

Clarkson, Hammond a May na premiéře The Grand Tour v New Yorku.

FOTO: Profimedia.cz

Kromě zmíněného souboje celebrit už se ve studiu jen povídalo o autech v rámci Convesation Street, která tak přežila první sérii. Zbytek pořadu patřil testu tří vozů ve Švýcarsku. Lamborghini Aventador S, Honda NSX a Rimac Concept One. Tři parádní auta, tři prostořecí moderátoři, krásná příroda a krásné záběry - tam nemůže být nic špatně.

Hammondova nehoda, o níž všichni věděli, že vyjde na konec pořadu, se moc nerozpitvávala. Ostatně, napsáno toho bylo dost už před půl rokem, kdy k ní došlo. Pár záběrů na hořící vůz, zdravotníky a vrtulník, střih do studia a přesně takové ukončení, jaké bychom očekávali.

Z upoutávky na druhou sérii to vypadá na pořádnou jízdu, ale šikovný střihač dokáže zázraky, takže si budeme muset počkat, jak to bude doopravdy. Nicméně zatím to vypadá, že Clarkson a spol. si nedostatky první série velmi dobře uvědomili, a pokud nabídnou klasiku, se kterou léta sbírali úspěchy, tak nemůžou zklamat. Ostatně, nic revolučního už asi vymyslet nejde, a hlavně většině fanoušků prostě jen stačí, když se budou hodinu bavit a zapomenou na všední starosti.