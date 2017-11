Podíl potravin s označením bio se podle studie Společnosti pro výzkum spotřeby (GfK) za poslední desetiletí bezmála zdvojnásobil - ze tří na šest procent. „Bez ohledu na to, zda hovoříme o okurkách, svíčkové či vajíčkách, spotřeba v porovnání s předloňským rokem povyskočila v průměru o deset procent,“ potvrzuje Ute Rüddingerová ze Svazu ekologických výrobců potravin.

Poptávka je enormní

V některých položkách už obchod dokonce naráží na hranice svých možností. „Už dva roky jsme svědky mimořádné poptávky po biomase či třeba jablkách a hruškách. Tak velké, že ji i navzdory veškerému úsilí často nedokážeme uspokojit,“ připouští šéf oddělení centrální distribuce sítě supermarketů Rewe Dirk Heim. Jeho firma loni dosáhla v potravinách vyrobených z produktů ekologického zemědělství obratu přibližně jedné miliardy eur (přes 25 miliard korun).

Firmy se proto k sobě snaží připoutat osvědčené strategické partnery, přičemž jejich „zvědové“ pátrají po nových dodavatelích.

Začátky? Jako v NDR

„Doby, kdy jsem pracně a s nejistým výsledkem doslova pátrala po trzích na základě doporučení známých, už naštěstí dávno pominuly,“ pochvaluje si Ingrid Schatzmannová, čtyřiačtyřicetiletá sekretářka z Hamburku, kterou na biocestu přivedla mladší sestra.

Jürgen Steiner z východoněmeckého Parchimu si v televizi ZDF vybavil, jak si ještě před pár lety chodil pro své „přírodní“ jahody do maličkého specializovaného krámku. „Jako kdybych se vrátil do časů NDR, většinou jsem musel vystát frontu. Biosortiment tehdy zabíral v našem supermarketu skoro přehlédnutelnou část jednoho regálu. A dneska? Tři regály a neustále se to rozrůstá,“ pochvaluje si.

Jak to půjde dál, ukáže čas

Bezmála dvě třetiny prodejů ekologických potravin připadají na supermarkety, obchodní domy a sítě drogérií. A tento podíl nepřetržitě roste. Pro obchodní obry jako Edeka, Rewe, Lidl a další je tato výseč trhu neobyčejně přitažlivá.

Zejména kvůli tomu, že představuje vyšší zisk. Bioprodukty bývají podle propočtů GfK v průměru o 64 procent dražší než ty tradiční. Zajímavá je pro ně i cílová skupina, která se pro bioprodukty do obchodů pravidelně vrací. „Převážně mladí lidé a rodiny s dětmi, ale také skupiny s vyššími příjmy nakupují biopotraviny naprosto pravidelně,“ vysvětluje Heim.

Konec bioboomu přitom není podle odborníků v dohlednu, právě naopak. „Stojíme teprve na začátku,“ má jasno šéf bioobchodu Alnatura Götz Rehl.

Avšak ne všichni takový bezbřehý optimismus sdílejí. „Zažíváme jedinečné časy. Taková skvělá čísla nemusí vydržet věčně,“ namítá Heim. Jedním dechem dodává, že výrobci, a především prodejci by se měli urychleně začít rozhlížet po dalších způsobech, jak si udržet stálé zákazníky a oslovit nové. „Třeba regionálními specialitami, ochranou zvířat či férovým obchodem,“ uzavřel.