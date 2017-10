Under bude ve svém nitru obsahovat restauraci a champagne bar. Už z této kombinace lze usuzovat, že nepůjde o nikterak levný podnik. Ono koneckonců - na takové v Norsku víceméně ani nenarazíte. Pokud vše půjde podle plánů, tak Under otevře své brány v únoru příštího roku. Nacházet se bude nedaleko městečka Båly.

Už jen samotný tvar budovy bude zcela ojedinělý. Půjde o betonový objekt, který bude jakoby nakloněný do moře, a bude tak připomínat vrak lodi či periskop. Za jejím návrhem stojí norská architektonická firma Snøhetta a z vizualizací je patrné, že to bude skutečně moderna každým coulem.

Restaurant Under by měl z dáli připomínat vrak.

FOTO: Snøhetta

„Měla by to být úchvatná zkušenost, ale lidé se musí také cítit v bezpečí a musí se jim tam sedět dobře,” uvedl hlavní architekt projektu Rune Grasdal pro CNN.

Restaurace by se měla soustředit na místní norské pokrmy a pojme prý až 100 osob. Velké panoramatické okno pak poskytne výhledy na zdejší bohatý mořský život i samotné mořské dno. Zajímavé je, že samotný název restaurace není tak jednoznačný, jak by se mohlo na první pohled zdát. V angličtině to sice znamená „pod”, ale v norštině to stejně může znamenat i „zázrak”.

Lidé by se měli dívat přímo do moře.

FOTO: Snøhetta

Majitelé restaurace však rozhodně nesází na jistotu tím, že by začali stavět na nějakém turisticky exponovaném místě. Pro představu - restaurace bude stát u městečka Båly, které je vzdálené od prvního známějšího města, Kristiansand, zhruba tři hodiny jízdy autem. Podle architektů by však Under nemělo sloužit jen gurmánům, ale bude mít také své ekologické poslání.

„Samotná budova bude obalena betonovou skořápkou se speciálním povrchem, který bude mušle doslova zvát k přisátí se. Časem by se tak měla budova stát takovým umělým mušlovým útesem, která přiláká do těchto vod ještě více mořského života. A až se tak stane, mořští biologové zde budou mít mnoho příležitostí ke svému studiu,” stojí v prohlášení architektů.