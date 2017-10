Království mechanických brouků se nachází úplně jinde, než byste ho čekali

Pokud v hlavě tápete, která země by byla asi nejvhodnějším adeptem na to, aby se tam proháněly stovky až tisíce vozidel Volkswagen Beetle, klidně přestaňte. Pravděpodobně by totiž jedním z vašich prvních tipů rozhodně nebylo středoamerické Mexiko. Čtvrť Cuautepec v Mexico City má tak úzké a strmé uličky, že se tam nedostane žádná veřejná doprava. Tedy - až na populární „brouky”...