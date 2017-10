„Zatímco ještě před pár lety si na rybích a rýžových závitcích pochutnávali výhradně fajnšmekři ve vyhlášených japonských restauracích, dnes si vydobyly pevné místo v supermarketech a diskontech, daří se i donáškovým službám,“ podotýká Matthias Keller, šéf Rybího informačního střediska na potravinářském veletrhu Anuga v Kolíně nad Rýnem.

Němci vyhledávají čí dál víc restaurace s running sushi, kde variace s uzeným lososem, tuňákem, minikaviárem, plátky řas či garnáty přijíždějí na páse. Doslova módním hitem se staly podniky, v nichž si poskládáte sushi podle svého na tabletu a objednávku odešlete přímo do kuchyně.

Ocitly se kvalita i cena v ohrožení?

Ovšem není sushi jako sushi. Mezi průkopníky prodeje válečků svinutých z plátků mořských řas potřených pastou z křenu wasabi, obsahující rýži nikiši a kousky syrového lososa, v Německu se zařadila Sushi Factory se svým prvním sushi barem otevřeným v roce 1998 v Hamburku.

Dnes firma zdárně provozuje síť restaurací a nepřetržitě rostoucí donáškovou a zásilkovou službu. Šéfka Ellen Kartenbecková však upozorňuje na čertovo kopýtko. „Mnozí zákazníci si navykli na All you can eat, kdy za jednorázový poplatek konzumují tolik, kolik chtějí či zvládnou. A dopady? Takové podniky kazí jak ceny, tak kvalitu,“ zdůrazňuje.

Zatímco takové podniky tlačí provoz až na hranici rentability, cena za kilogram lososa, dnes 11 eur (286 korun), se za poslední desetiletí ztrojnásobila. „Přesto si stále můžeme dovolit zaměstnávat japonské kuchaře a nakupovat ryby v Norsku a Dánsku. Současně nemálo německých spotřebitelů není ochotno připlatit si kvalitu. A tak se sushi muselo stát dostupnějším, což se zdařilo diskontům. Na druhé straně nízká cena současně odbourává předsudky. Za pět eur (130 korun) odolá jen málokdo,“ vysvětluje Ellen Kartenbecková.

Výhledy zůstávají i nadále báječné

Wolfgang Adlwarth, odborník agentury GfK pro průzkum trhu, si všiml, že někteří laciní výrobci a prodejci laciného sushi už z trhu zmizeli a že se daří udržet plošné pokrytí trhu kvalitními pochoutkami ze syrových ryb. I proto očekává pro sushi tučné přírůstky.

„Maloobchod zaznamenává nepřetržitý růst, především loni, kdy dvouciferné plusy výrazně zastínily přírůstky u ostatních potravin,“ nepochybuje.

Ani supermarkety se nechystají usnout na vavřínech. Stále častěji otevírají bary a stánky, kde obsluha připravuje zámotky přímo před zraky zákazníků a balí je do krabiček To Go. „To mění nákup na zážitek, což se zákazníkům pochopitelně zamlouvá“, chválí si Stefanie Sabatová ze Spolkového svazu německého potravinářského průmyslu.