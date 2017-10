Pivo má zvrátit smutný osud belgického kostela

Bruselský kostel Sv. Kateřiny se dlouhou dobu potácel ve finančních potížích a už se zdálo, že bude muset uzavřít své brány. Do kostela docházelo malé množství věřících a zdálo se, že jej postihne to, co se už stalo řadě dalších menších farností. Jenže pak vznikl nápad podílet se na vaření piva. A vše by se mohlo začít v dobré obracet...