Gurmánská hmyzí restaurace nabízí těstoviny se slaninou a cvrčky

Máte opravdu rádi dobré jídlo? Třeba by vám chutnala opražená hmyzí směs jako předkrm a jako hlavní chod byste si mohli dopřát těstoviny se slaninou a cvrčky. No anebo také ne a v takovém případě se vyhněte trochu hipsterské restauraci Insects in the Backyard v thajském Bangkoku.