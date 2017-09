Harrison si nástroj koupil v londýnském obchodě na Oxford Street v roce 1965, kde ho objevil při natáčení filmu Help. Později téhož roku ho použil během nahrávky písně Beatles Norwegian Wood. Sitár, který vyrobila renomovaná dílna v Kalkatě, nakonec Harrison daroval příteli své první manželky Patty Boydové.

Hudebník později vzpomínal, že v době, kdy skupina nahrávala píseň Norwegian Wood, ani nevěděl, jak se sitárem zacházet. Hledali ale nějaký neobvyklý zvuk, který by píseň Johna Lennona ozvláštnil.

„Zvednul jsem sitár, který tam ležel, a já ani nevěděl, co s ním,“ popisuje Harrison v dokumentech The Beatles Anthology. „Bylo to naprosto spontánní. Našel jsem tóny a zahrál je. Hodily se tam a fungovalo to.“

Sitár byl vydražen v přepočtu za 1,38 miliónu korun.

Následující rok Harrison daroval sitár Georgi Drummondovi, příteli Boydové, během líbánek na Barbadosu. A v roce 1967 odjel do Indie, aby se naučil hrát na sitár u renomovaného mistra Raviho Šankara.

Šankar v rozhovoru s BBC v roce 2000 vzpomínal, jak poprvé slyšel skladbu Norwegian Wood – a zvuk sitáru ho rozhodně nenadchl. „Nemohl jsem tomu uvěřit. Znělo to hrozně divně. Představte si indického vesničana, jak zkouší hrát na housle, přestože neví, jak by měly znít,“ dodal.