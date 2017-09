Slavná kodaňská restaurace se o uplynulém víkendu ukázala v New Yorku, ale tento tzv. pop-up byl odlišný od těch, které proběhly v minulosti. Série degustací v manhattanském klubu Spring Place nebyla totiž otevřená pro veřejnost a vyprodaná byla dlouho dopředu. Cena přitom činila dva tisíce dolarů za člověka, tedy něco okolo 43 tisíc korun.

Není to poprvé, co Noma vyrazila do zahraničí. Cena však konkurenci nemá - ne však v tom dobrém směru. V loňském roce degustační večeře v Austrálii vyšla na 339 dolarů (něco přes sedm tisíc korun) a v Mexiku hosté platili toto léto 600 dolarů (13 tisíc korun) za večeři. Už toto nacenění v zemi, kde žije 60 procent lidí pod hranicí chudoby a lidé vydělávají v průměru denně zhruba 300 korun, nadzdvihlo nejedno obočí.

See What #Noma Served When It Popped Up in NYC https://t.co/5Nnv2CYRbU pic.twitter.com/WYUubgKeJ3 — Amuse Bouche (@amusebouchebg) September 12, 2017

Pravda je, že v USA se vydělává výrazně více než u jejich jižních sousedů, ale v přepočtu 43 000 korun za jednu degustační večeři je hodně i na tamější poměry.

V Mexiku Redzepi odvrátil kritiku tím, že degustaci nabídl zdarma učňům kuchařského řemesla a zajistil nadějným mexickým studentům možnost vycestovat do jeho kodaňského podniku, aby mohli v jeho restauraci podstoupit stáž.

Ale zpět k New Yorku - degustační menu tam bylo doplněné o párování vín. Zatímco první večeře byla spíše pro nejrůznější partnery restaurace, nedělní degustace už byla pro členy klubu Spring Place, kde se platí za členství 900 dolarů měsíčně.