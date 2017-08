Francouzská kuchyně si poslední roky získává i mezi Čechy čím dál více příznivců. Francouz François Thuille se narodil v Cognacu a původní profesí je řezník. I dnes si tak sám vyrábí skvělé paštiky, terinky, šunku, klobásky a nově také čerstvý kravský a kozí sýr. Důvodem, proč se usadil právě na Šumavě, byla ale jeho vášeň pro procházky lesem a sběr hub.

Usadil se v restauraci Nebespán, kterou si vybral pro styl kuchyně. Restaurace tak nyní hlásá návrat k původní francouzské venkovské kuchyni, kde se pracuje s kvalitními, čerstvými, a pokud možno regionálními surovinami.

Francouzská kuchyně na Šumavě.

FOTO: archiv restaurace

„V pozorování české kuchyně znovu nacházím a oceňuji především využití zeleniny a luštěnin, které se tak trochu ztratily z každodenní francouzské kuchyně. Mám velmi rád čočku, fazole, kořenovou zeleninu, ať už upravenou samostatně, nebo připravenou spolu s masem, podávanou jednoduchým způsobem, nebo v polévkách. Velmi také oceňuji využívání produktů, které nabízí okolní šumavská příroda, především lesní plody a houby, které jsou v české kuchyni často zastoupeny,” říká Thuille.

Polévka na českém stole nechybí



Další věc, která ho fascinuje, je to, že Češi se rádi scházejí v rodinách okolo dobrého jídla a na jejich stole nikdy nechybí polévka.

„Rodinné hodnoty jsou velmi silně ukotveny v každodenním místním životě. Obdivuji také místní výrobu cukrovinek, která má mnoho různých forem a detailů. Zjistil jsem, že hlavní součástí každodenního jídelníčku je maso, což je dané zdejším klimatem, zčásti možná i tím, že za dob totality bylo kvalitní maso nedostatkové zboží,” dodává Thuille.

François Thuille vaří francouzská jídla ovlivněná českými surovinami.

FOTO: archiv restaurace

Thuille vařil v Africe, Polsku, Moskvě či Mongolsku, kde strávil sedm let, a dokonce si tam našel životní partnerku, která s ním nyní žije v Kašperských Horách. Před příchodem do České republiky měl na starosti velký gastronomický podnik zahrnující několik restaurací francouzského stylu v Šanghaji. V Čechách se cítí dobře a rád by tady zůstal a vařil ještě alespoň několik let, aby posbíral další zkušenosti, jimiž může obohatit vývoj francouzské kuchyně.