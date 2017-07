Celý příběh začal, když byly objeveny amfory staré stovky i tisíce let a nedávno také lahve šampaňského, které se potopily před několika desítkami let, zvláště v Severním moři, vysvětluje Jérôme Vincent, ředitel Národní školy potápěčů v Saint-Mandrier na jihovýchodě Francie. Ve vracích na dně průzračně modrého moře se našly lahve, z nichž některé klesly na dno za druhé světové války.

„Ti, kdo je ochutnali, zjistili, že víno má velmi dobrou chuť," říká Vincent. Potápěči a firma Bandol se loni rozhodli vyhledat vhodné místo, kam by uložili lahve vína a nechali je tam rok zrát. Jejich pátrání je podle agentury AFP přivedlo do zóny chráněné francouzským námořnictvem, kde se provádí výcvik potápěčů.

Potápěč umísťuje lahve vína do úložiště na mořské dno.

FOTO: Profimedia.cz

Výrobci vína, kteří se projektu zúčastnili, soudí, že složení vína pod vodou umožňuje zušlechtění aroma a uvolnění druhotných aromat, vysvětluje Vincent. Na dno moře tak bylo umístěno 120 lahví, zatímco jiných 120 lahví bylo dáno do sklepa. Po roce budou vína degustována a srovnávána.

Nejde o žádnou novinku



„Pod vodou je víno zachováno ve stavu dlouhé konzervace, protože tam není kyslík," vysvětluje Guillaume Tari, jeden z vinařů, kteří propůjčili svá vína k experimentu. Červené, bílé, růžové - do moře mohou být ponořena všechna vína.

„Před 20 lety jsme testovali po několik měsíců u Noirmoutieru (ostrov v Atlantiku) lahve bílého, Sancerre a Pouilly, které jsme umístili do nádrží na ústřice," říká restauratér Philippe Faur-Brac, který se stal v roce 1992 nejlepším someliérem na světě. Vzpomíná na mimořádná, výborně konzervovaná vína s plnou chutí.

„Ponoření vína do mořských hlubin zachovává kyselost, protože pod vodou není moc světla, není tam vzduch, je tam poměrně chladno a teplota je stálá," vysvětluje.

Běžný prodej není za rohem



Podle Tariho je nejlepší ponořit do moře červené víno, protože to má "dlouhodobě a mimořádně příznivý účinek". Someliérka Gisele Marguinová zdůrazňuje "pěknou chuť v ústech, dobrou strukturu, příchuť přezrálého ovoce, až čokoládovou", ale všímá si "nedostatečně rozvinutých vedlejších aromat". Podle expertky by víno jen získalo, kdyby bylo ponořeno na delší dobu.

Lahve firmy Bandol, které byly ponořeny do moře, se zatím v obchodě neprodávají. Podobné experimenty již byly podniknuty v různých francouzských regionech, v Bretani nebo na jihozápadě, ale jejich výsledky zůstávají tajné.

Vína, která stárnou v moři, jsou vzácná a drahá, protože vinař více riskuje při manipulaci s nimi a vynakládá na ně více času a práce, říká Faur-Brac.

„Výrobci alkoholických nápojů chtějí podobně experimentovat i s koňakem či rumem. Zatím se do ukládání vína pod hladinou moře pustilo jen velmi málo vinařů a pravděpodobnost, že byste si mohli takové víno koupit, je téměř nulová," dodává.