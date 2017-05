Zapletal se stavbě replik historických dřevěných lodí do filmů věnuje už desítky let. Jeho počáteční neúspěch, kdy se před revolucí rozhodl, že si postaví karavelu Kolumbovy flotily a zúčastní se oslav v roce 1992, mu vlastně zajistil spolupráci u filmu.

Kvůli revoluci se plány účastnit se oslav bohužel nesplnily, za to ale přišla nová nabídka a tou byla spolupráce s Barrandovem. Od roku 2000, kdy se u nás točily světové filmy, se v nich Zapletalovy lodě začaly objevovat. Jedním z prvních byl snímek Van Helsing, kde můžete vidět člun, který převáží oživlého, ve filmu Aféra s náhrdelníkem zase šest rokokových labutích lodí.

Záběr z filmu Aféra s náhrdelníkem (2001)

„Liga výjimečných, tam jsme dělali benátské gondoly. To je takový ten příklad, kdy jako společnost jdeme do kina na premiéru a čekáme, že to tam někde bude. Ono to tam je, ale v takovém srandovním rozsahu, samozřejmě někdy. Říkáme si, proč po nás vlastně chtěli, aby to mělo čalounění, když to tam jde vidět jen v pološeru. Na druhou stranu jsou filmy, kde uděláte člun a říkáte si, že se to tam jenom mihne, odněkud někam pojedou. Pak to tam prakticky jezdí jako taxi celou dobu. To byly ty Mlhy Avalonu, kdy opravdu to spojení mezi mysteriózním světem a tím naším, zajišťoval náš člun,“ popsal Novinkám běžné dění ve filmové branži výrobce lodí do filmů Radim Zapletal.

Záběr z filmu Mlhy Avalonu (2001)

Je vázán mlčením



Hitem poslední doby jsou seriály a také do nich putují lodě z dílny pana Zapletala. V populárním seriálu Vikingové jich hraje hned pět, které tvoří základní flotilu, ve Hře o trůny jsou čtyři hlavní lodě, mezi které patří také nádherná královská bárka.

Záběr ze seriálu Vikingové (2013)

V současné době je v dílně jedna už skoro hotová replika historické lodi, ve kterém filmu nebo seriálu ji ale uvidíme, Zapletal neprozradil, je totiž vázán mlčením.

„Jedná se o loď ze 13. století a je to koga, která má rovné vazy vpředu i vzadu. Byla to velmi jednoduchá konstrukce, která se používala v obchodních stycích. Na délku má myslím zhruba 15 metrů a váha prázdné lodi je čtyři tuny a s vybavením asi pět,“ řekl Zapletal.

Záběr ze seriálu Hra o trůny (2011)

Umí nasadit zběsilé tempo



Na tuto konkrétní loď měli relativně dost času, dělali ji ve dvou asi pět měsíců. Dokáží postavit loď ale i podstatně rychleji.

Nová loď má zhruba 15 metrů

FOTO: Novinky

„Někdy je to věc opravdu napínavá. Když si vzpomenu na Aféru s náhrdelníkem, kam jsme dělali šest lodí, tak ty jsme měli hotové za pět týdnů,“ popisuje neuvěřitelné tempo pan Zapletal s tím, že si ale samozřejmě přizval další pomocníky.

Dílna v Lipníku nad Bečvou je skoro pořád plná. O práci nouze není. Dobré zkušenosti s prací Radima Zapletala si světové produkce předávají, a tak není neobvyklé, že se mu ozývají stále noví klienti.

Záběr z filmu Van Helsing (2004)