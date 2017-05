Chytlavým sloganem: „0 kilometrů, 100% chuť” se honosí slovinská restaurace Grill Lovec ukrytá v hotelu Best Western Premier Hotel Lovec. Její nový šéfkuchař Jure Kordež je velkým fanouškem lokální gastronomie i sezónních surovin a snaží se ve svém menu zpracovávat takřka výhradně to, co může sehnat v nejbližším okolí malebného jezera Bled, kam se jezdí každý rok dovolenkovat i mnoho Čechů.

Ryby bere šéfkuchař z místní řeky.

„Preferuji místní produkci, která vzniká na udržitelné bázi a je šetrná k životnímu prostředí, plná chutí a aroma. Hledám samozřejmě inspiraci v čerstvých surovinách, které nám každá sezóna nabízí. V závislosti na období roku se nám tak na menu objevují slaďoučké dýně z okolních farem, vysoká zvěř ze slovinských lesů, divoký česnek, kopřivy či čerství pstruzi z křišťálově čisté řeky Sáva Bohinjka,” řekl Novinkám Kordež.

Na poli to bylo těžké, tak pomáhal v kuchyni



Nový šéfkuchař přinesl do restaurace řadu inovací, které vychází z jeho zkušeností se středomořskou a francouzskou kuchyní. „Za sporákem” tak kombinuje své kořeny v podobě Gorenjského regionu a zkušeností z Evropy. Jako rodák z vesnice Jamnik obklopené vysokými horami ví, co je to tvrdá práce. Ne nadarmo se říká, že tamější obyvatelé jsou jedni z nejpracovitějších v celé zemi.

Jure Kordež

Od útlého věku Kordež pracoval na farmě i na poli. Práce venku byla pro malého kluka však často nebezpečná, a tak zůstával mnohdy doma a pomáhal své matce vařit a péct. Právě tam se vzaly základy jeho nadšení pro profesi.

Nejdříve jíme očima



A když už jednou v životě přemýšlel o tom, že by profesi pověsil na hřebíček, setkal se v restauraci Vila Bled s kuchařem Andrejem Kuharem, který v Německu získal michelinskou hvězdu. Nadšení pro vaření bylo rázem zpět. Právě tehdy se totiž nadchl pro myšlenku lokální gastronomie.

Dýňová polévka s citrusy, krevetami a citrónovou trávou.

„Mnoho z ingrediencí, které používám, pěstují místní farmáři na malých farmách, což je pro mě důležité. Snažím se ve svých pokrmech kombinovat regionální recepty plné chuti a všechno to dobré, co může vzejít jen z těch nejčerstvějších místních organických produktů,” dodal Kordež, který je vyhlášený tím, že si dává extrémně záležet na prezentaci svých pokrmů. Jak sám rád říkává, nejdříve jíme očima...