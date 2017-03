Karlínská restaurace Eska dostala ocenění Bib Gourmand, což značí, že se zde podle průvodce servíruje výjimečné jídlo za dobrou cenu. Zda je smaženka s cibulí za 135 Kč, vepřový jazyk s křenem za 298 Kč či krupicová kaše za 165 Kč rozumnou cenou, už je pak věcí názoru. Každopádně se však Eska zařadila do společnosti restaurací Maso a Kobliha, Aureole, Divinis, Na Kopci, Sansho a SaSaZu.

S uklidněním si pak mohli vydechnout majitelé a šéfkuchaři restaurací La Degustation Bohême Bourgeoise, Alcron a Field, protože svou jednu hvězdičku v průvodci jejich restaurační zařízení obhájila.

Nové tři hvězdy jen v Barceloně



Na dvě michelinské hvězdy letos nově dosáhlo 12 evropských restaurací, celkově jich je v průvodci už 91. V této kategorii vyzdvihuje Michelin hlavně vídeňskou restauraci Amador. Chválí její osobitý interiér s vinnými sudy a talent mladého, ale zkušeného šéfkuchaře. Tři hvězdičky obdržela dvacítka restaurací, nováčkem v této kategorii je Lasarte v Barceloně, informovala ČTK.

„Když jsme udělovali v Praze v roce 2012 dvěma restauracím po jedné hvězdě, věřili jsme, že by to mohl být příslib příchodu nové gastronomické scény. Tu však možná o něco více pozorujeme v Budapešti či ve Varšavě. V Praze je vývoj zatím trochu pomalejší. Mám za to, že by se zde měli kuchaři více držet své národní identity a místo skládání různých mezinárodních menu by se měli soustředit na rozvíjení českého kulinářského dědictví a vše trochu vypilovat,” řekla Novinkám před časem michelinská šéfinspektorka Rebecca Burrová.