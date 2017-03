Jak říkají oba podnikatelé, Soyuz Microphones má konkurenci napovídat, že jde o spojení Západu a Východu. Americký muzikant Brown do podniku přinesl v roce 2013 finance a kontakty na potenciální zákazníky ze západu, Pavel Bazdyrev naopak v Rusku zajistil prostory, nástroje a pracovníky.

Hudební mikrofony Soyuz, které jsou v překrásném retro stylu a svým tvarem dokonce i trochu připomínají raketu, jsou perfektní ukázkou všech pro a proti malých podnikatelů v Rusku. Firma sídlí ve městě Tula, zbrojařském centru Ruska a se svými 12 zaměstnanci se snadno vejde do nově zrekonstruované dvoupodlažní budovy.

„Díky tomu, že je zde mnohem nižší mzda než v Moskvě a také jinde na západě, můžeme mikrofony vyrábět za nižší náklady a prodávat je tak za lepší cenu než konkurence,“ říká David Brown. Za jeden jejich ručně vyráběný mikrofon dají zákazníci mezi třemi až osmi tisíci dolary. Podnik ani jeho zaměstnanci přitom netratí - jeden ze soustružníků si v Soyuz Microphones vydělává přes 60 tisíc rublů (26 tisíc korun), což je dvojnásobek platu, který by dostal jinde ve městě.

Na výrobu exkluzivních mikrofonů přitom firma používá staré sovětské stroje, které dřív stály ve fabrikách na kalašnikovy. „Chtěli jsme dát lidem, kteří celý život prožili u pásu ve zbrojovkách, šanci vytvořit i něco krásného, co do světa přinese radost,“ tvrdí majitelé.

