Pozlacený hamburger a restaurace milionářů za tisícikorunu. Vítejte v Dubaji

Ač nejznámější emirát disponuje restauracemi všech cenových kategorií, mnoho lidí jistě už v životě zapřemýšlelo, jaké by to bylo jednou poobědvat či povečeřet v restauraci, která je mimo jeho finanční možnosti. A přesně to nyní mohou vyzkoušet v rámci čtvrtého ročníku tamějšího food festivalu, který v Dubaji započal koncem minulého týdne. A jsme v Dubaji, takže nechyběl ani pozlacený hamburger.