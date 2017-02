Nová lanovka postavená Číňany zatím mnoho turistů nevítá. Těmi, kdo ji využívají, jsou převážně místní. Dokonce zde staví i luxusní hotel, který by měl nahradit ten, který byl zničený během let 2007 až 2009, kdy oblasti vládl Tálibán.

U Pákistánců slaví Malam Jabba opět úspěch. Proč? Třeba 22letý student Usman Shaukat do tohoto místa zavítal z provincie Paňdžáb a strávil dlouhé a dlouhé hodiny ve veřejných autobusech, než se mu do horského střediska podařilo dostat.

„Nikdy předtím jsem neviděl sníh a toto místo se zdálo jako dobrá volba. Jsem nadšený,” řekl mladík po své první lyžařské lekci ve středisku, které místní trochu odvážně nazývají „Švýcarsko Pákistánu”. Dodávají ale, že zdejší zážitky jsou však ryze pákistánské.

„Docela uspokojivá” bezpečnost

Skutečností zůstává, že cesta do střediska vede stále přes bezpečnostní kontroly, které provádějí ozbrojení policisté. Místní úřady tvrdí, že je bezpečnostní situace „docela uspokojivá” a že turisté nikdy nebyli cílem útoků. Vyložte si to, jak uznáte za vhodné.

Infrastruktura a ubytování mají zatím také pořádné mušky, ale místní na nich pracují. Ubytování v místních vojenských ubytovnách je trochu dražší, ale pro ty chudší se vyrojily levná základní ubytování, které místní postupně otevírají.

Čísla turistů nikdo neeviduje



„Nemůžeme se srovnávat s Evropou, to by chtělo hodně času, ale toto místo by mělo být alespoň přístupné lidem,” uvedl manažer pracující v Islamábádu Athar Janjua, který si přijel do Malam Jabba zalyžovat.

Jedna fotografie pro úplnost: Takto dopadl lyžařský rezort Malam Jabba poté, co jej ozbrojenci z Tálibánu v červnu roku 2008 zničili a podpálili.

Může to znít nepravděpodobně, ale před útoky z 11. září to byli ze zahraničních turistů převážně Američané, kteří do Pákistánu zamířili. Nyní drží zdejší turismus nad vodou víceméně jen Pákistánci. Jenže čísla vám nikdo neřekne. Nikdo od roku 2011 totiž tato data neeviduje.

Islámští militanti sice ztratili většinu pákistánského území, a útoků je tak méně, ale Tálibán i Islámský stát se stále čas od času v zemi dopustí bombového útoku. Není tak divu, že ambasády západních zemí povětšinou varují před cestami do velké části země. Pokud se však místním podaří militanty z regionu zcela vypudit, mohlo by mít středisko v budoucnu opět šanci na úspěch.

Staví hotel se zoo



A určitý příslib tu skutečně. Na okraji údolí, ve městě Mingora, kde Tálibán dříve věšel na veřejnosti své nepřátele, nyní místní podnikatel Sarwar Kahn staví 13patrový hotel o 60 pokojích s miniaturní zoologickou zahradou. Do projektu dává 1,5 miliónu dolarů (38 miliónů korun), což je na místní poměry značná investice.

„Budoucnost patří Swatu, proto tu stavím hotel,” tvrdí sebejistě Khan. A začínají věřit snad i místní úřady. Ve snaze dostat rezort znovu na mezinárodní lyžařskou mapu, uspořádali zde v lednu lyžařský závod. Zúčastnili se jej lyžaři z Pákistánu a dalších 11 zemí. Do nejisté budoucnosti poměrně hezký příslib...