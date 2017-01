Není to sice veřejně příliš známá informace, ale známý francouzský kuchař Alain Ducasse se svým týmem spolupracuje s Francouzským národním vesmírným úřadem od roku 2004 na projektu zvaném Space Food. Hlavní výzvou je tvorba chutného jídla navzdory extrémně striktním podmínkám, které panují na palubě. Žádné bakterie, co nejméně tekutin a žádné drobky, které by se mohly dostat do přístrojů na palubě ISS.

Ducasseho kuchaři však musejí při tvorbě pokrmů zvažovat daleko více faktorů. Vzhledem ke stavu beztíže nechutnají pokrmy na palubě stejně, jako kdybyste je jedli na Zemi. Francouzští astronauti si tak mohou vybrat asi ze 30 jídel, která vytvořil Ducasseho tým zaštítěný společností Ducasse Conseil. Po návratu vždy dávají na stravu feedback (odezvu), podle něj kuchaři pokrmy případně ještě upravují.

Kachní konfit nebo humr



„Jak víme, tak chutě, které vnímáme ve vesmíru, jsou pozměněné. Nesolili bychom quinou, zelené mořské řasy jsou tím, co dostatečně osolí některé pokrmy. Během sterilizace se slaná chuť ještě zvýrazní, a tak v této fázi nesolíme,” uvedl kuchař Jerome Lacressonniere, který se na přípravě pokrmů podílí.

Je to právě Lacressonniere, který společně se svým týmem připravil 13 pokrmů, které jsou nyní s Pesquetem ve vesmíru. Nechybí mezi nimi kachní konfit, křupavá zelenina v hutné pikantní rajčatové omáčce či dokonce humr s quinoou, zelenými řasami a citrónem.

„Kuchaři se samozřejmě snaží vždy uvařit hřebenatky šťavnaté, zeleninu křupavou, ale musíme brát v úvahu všechny vědecké aspekty vesmíru a vařit po co nejdelší dobu, aby byla relativní vlhkost jídla co nejnižší. A navíc nesmí drobit,” dodal Lacressonniere.

Dezerty jsou samozřejmostí



Manažer projektu ze strany Alaina Ducasseho, Quentin Vicas, pak detailně popsal, co je na ISS možné a co ne. Třeba na takové fazole či cibuli mohou astronauti během svého pobytu na vesmírné stanici zapomenout, protože se musí kuchaři vyhýbat produktům, které u nich způsobují nepříjemné fyziologické reakce.

„Je mnoho receptů, které mají astronauti rádi. Milují dezerty, zejména pak čokoládový koláč s tekutou čokoládou, ten si objednávají skoro vždy. Pak jsou také sváteční pokrmy, protože i astronauti si chtějí ve vesmíru užít nějaké to výjimečné jídlo. Zájem je o humry či hřebenatky. Bohužel si kuchaři musejí poradit s tím, že ne všechny tradiční francouzské pokrmy lze poslat do vesmíru. To se týká třeba ztučnělých kachních a husích jater - foie gras. Ta jsou plná toxinů, a tak se na ISS nedostanou. To ale není důležité, máme mnoho dalších produktů,” dodal Vicas.