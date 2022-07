Jiří Bartoška si vyzkoušel, jak se žije hendikepovaným dětem

Jak nevidomý čte, neslyšící slyší budík? Co všechno umí asistenční pes? Odpovědi mohou návštěvníci najít ve stanu Lidé odvedle v ulici T. G. Masaryka u Smetanových sadů, který bude až do konce festivalu otevřen po celý den od 10 do 19 hod. Stánek navštívil v úterý i prezident MFF K V Jiří Bartoška, který si vyzkoušel, co hendikepované děti zažívají.