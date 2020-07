Do kin míří Proxima s vynikající Evou Greenovou v roli astronautky matky

Proximu do kin uvádí KVIFF Distribution, společný distribuční label MFF Karlovy, České televize a Aerofilms.

„Sarah je superhrdinka a matka, obojí v jednom těle. Ve filmech se neobjevují tyto dva stavy často, jako by se role superhrdinky a matky vzájemně vylučovaly. Chtěla jsem ukázat, že žena může být zároveň matkou i špičkovou profesionálkou,“ říká režisérka filmu a autorka scénáře Alice Winocourová.

Při přípravách filmu štáb intenzivně spolupracoval s Evropskou kosmickou agenturou, Winocourová se také setkala s řadou astronautek. „Jedna žena z NASA mi řekla, že nejlépe ji na práci astronautky připravilo mateřství. Matka totiž musí neustále zvládat více činností najednou. Koučka pracující v ESA mi zase prozradila, že muži astronauti o svých dětech mluví s velkou hrdostí, kdežto ženy astronautky to, že jsou matky, spíše skrývají, protože mají strach, že by přestaly být vnímány jako spolehlivé. Převládá názor – čirý sociální konstrukt – že dítě je primárně starost matky,“ dodává Winocourová.

Sarah se podařilo prorazit v odvětví, kde jsou ženy stále ve velké menšině. To s sebou přináší nedůvěru ze strany některých kolegů – především pak od sebevědomého Američana Mika, kterého ve filmu ztvárnil Matt Dillon.

„Tyto scény můžou působit až zkarikovaně, ale ve skutečnosti jsou jen odvarem skutečných zkušeností, o které se se mnou astronautky podělily. Je to mužské prostředí, které vytvořili muži pro muže. Například skafandry jsou zatížené na ramenou, protože muži největší váhu unesou na ramenou, kdežto ženy mají nejsilnější boky. Ženy se musí snažit dvojnásobně, aby se dostaly do tohoto světa mužů, ale zároveň tam jejich přítomnost nesmí být znát. Film vzdává hold ženám, které to všechno musejí vybalancovat,“ říká režisérka, které se dle ohlasů podařilo zkušenosti astronautek zprostředkovat s nebývalou autenticitou.