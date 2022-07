Adam Mišík je emo pavouček

„Snažíme se, aby příběh řešil aktuální témata, máme tam tma uprchlictví, téma bezpečnost na internetu. Cílová skupina je šest až osm let, ale určitě i mladší a sem tam starší, rozptyl témat je takový, že si to najde mladší i starší diváky... na začátku vždy máme vtipný námět a postupně máme dvě linky, jedna je ta, která přinese message, ta druhá je humorná.“

„Hugo je brácha, který se stará o mladší ségru, pomáhá jí z průšvihů, nebo se do něj dostane sám. Je to obdoba toho, jak to v každé rodině chodí. Je trochu rocker, emo rocker, emo pavouček,“ představil svou postavu Adam Mišík.

„Já dabuju odmalička, já si u toho i odpočinu a je dobré, že člověk hlas používá jiným způsobem. Pro hereckou práci je to fajn. Jsem rád, že můžu dělat i pro ty nejmladší. Je to dělané s láskou, ten svět pavouků - je z toho cítit domov,“ dodal.

„Pro mě to byla radost, český dabing režíroval Zdeněk Štěpán, který režíruje třeba Simpsonovi. On předehrává věci takovým způsobem, že ať to zahrajete sebelépe, stejně to neuděláte tak dobře jako on.“