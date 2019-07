Stanislav Dvořák, Novinky

„V podstatě všude se jezdí lépe než do Karlových Varů, i v Indii. Kdyby tady budovali jako v Indii, to bychom se měli,“ konstatoval na úvod cestovatel zcela zdrcený cestou z Prahy do lázeňského města.

„Projeli jsme Indii, Nepál, Pákistán, Čínu, Kazachstán, Rusko, Ukrajinu... dostali jsme se i přes 5000 metrů,“ připomněl Dan Přibáň výškový rekord pro trabanty, který dosáhli v Himalájích.

„Řešili jsme i bezpečnostní otázky s ministerstvem zahraničí, jelo se přes země, které jsou riskantnější,“ připomněl producent Jiří Konečný.

„Spousta těch věcí není vtipná pro nás, je vtipná jen pro diváky. Lidem přijde humorný, jak tam trpíme,“ směje se Přibáň. „My máme jedinou scénu, která je zahraná, když Marek ochutnává klokana a řekne: Chutná to jako člověk... my jsme ve skutečnosti nudní, ale když máte hodně materiálu, dá se to poskládat zábavně. Nejvíc toho vidí ti střihači, střihač musí cítit, jak to bude fungovat. Někdy se objeví scéna, která je vtipná, ale to nebylo v plánu!“

Bez žen a Poláků

„Každá cesta byla těžká něčí jiným, nedá se říct, která cesta byla nejnáročnější. Auta se nejvíc sypala na té poslední, ale každá cesta měla svoje... nejsme moc dobře jazykově vybavení, my se jen nebojíme mluvit. Ve spoustě částí světa si vystačíte s angličtinou, ale největší oříšek je Jižní Amerika,“ uvažuje Přibáň.

„Vždy jsme s sebou měli ženský a teď jsme se poprvé rozhodli, že je s sebou brát nebudeme a osvědčilo se to. Vztahy jsou problém. Ten tým se vám začne rozpadat... Tentokrát jsme si řekli, že to bude bez ženskejch, bez vozíčkářu a bez Poláků!“ uzavřel nekorektně Přibáň, který je v televizi znám tím, že se jeho jadrné hlášky musí často vypípávat.