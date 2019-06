ls, Novinky

Thermal je jako obvykle epicentrem festivalového dění.

Hlavní hvězdou letošního ročníku je americká oscarová herečka Julianne Mooreová. Ta do Karlových Varů dorazila s předstihem ve čtvrtek po poledni v doprovodu manžela, režiséra Barta Freundlicha, dětí a několikačlenného týmu.

Během zahajovacího ceremoniálu herečka převezme z rukou Jiřího Bartošky Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Do filmografie slavné hollywoodské herečky patří třeba snímky Hodiny, Daleko do nebe, Single Man, Pořád jsem to já, Gloria Bell, Otisky prstů nebo Po svatbě. Poslední dva ze zmiňovaných jsou zařazeny také do festivalového programu.

Otisky prstů je snímek z roku 1997, během práce na něm se z Mooreové a Freundlicha stal pár, Po svatbě je zatím posledním počinem manželského dua a je zahajovacím filmem letošního festivalu.