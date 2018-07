Lucie Sieglová, Novinky

Co bych si s sebou neměla zapomenout zabalit na cestu na Mars?

Myslím si, že by si člověk neměl zapomenout určitě knihu, doporučuji nějakou tlustou. Třeba Egypťan Sinuhet nebo Annu Kareninu, která má tři díly. Potom by neměl zapomenout prášky na spaní a čokoládu. Všechno, čím se dá přežít a zabít čas.

Ale teď vážně, bez čeho jste se tam neobešla?

Já jsem určitě potřebovala měkké froté ponožky, protože ty mi dodávají pocit bezpečí. Jinak jsem si vzala běžné věci, které bych si přibalila třeba na čundr. A vzala jsem si s sebou svítící řetěz, abych si ozdobila kajutu. Měla jsem dobrý spacák a mám ráda polštáře, tak ty jsem měla taky.

Můžete charakterizovat roli Vendy, kterou hrajete?

Vendy je taková prostá holka, je to takový prototyp dnešního internetovýho světa, člověk, který má své určení skrze internet, Facebook, chce být viděn, být slavný, mít pozornost. Je to taky člověk, který touží po lásce a možná ani neví, co znamená. Proto se uchyluje k povrchním věcem.

Jak jste říkala, je taková jednodušší, trochu fiflena. Bavilo vás to?

Bavilo, to jsou vděčný role. To si užívám i já jako herečka, protože když to hraju, sama sobě se směju a bavím se nad tím, co dělám.

Ve filmu jste za „tu krásnou“ a mě by zajímalo, jak se v podmínkách, v nichž jste natáčeli (poušť, voda na příděl apod.) ta krása udržuje?

Suchý šampon, všechny varianty zvlhčených ubrousků, a jedete hodně na takový ten suchý způsob. Ale dá se to celkem dobře.

To jste mě překvapila...

Ale pak když se točila scéna ve sprše, tak jsem si říkala, že je super, že si můžu pustit tolik vody... Ta byla hodně omezená.

Ve filmu zazní, že na sprchu má každý minutu denně - tak to skutečně bylo?

Bylo to drsné, opravdu jsme měli příděl vody a jezdil šerif, který nám ji vždycky na určitou dobu přivezl.

Robota ve filmu hrál vědec pracující pro NASA Ondřej Doule, který byl zároveň odborným poradcem filmu. Na place se tak setkal svět vědy a bohémský svět herců. Jak spolu fungovaly?

Myslím si, že to bral jako takový experiment, mám pocit, že nás sám zkoumal. Takže si myslím, že to měl jako takovou vědeckou expedici a velmi si to z tohoto hlediska užíval.

Tři týdny jste natáčeli v poušti v Utahu, jedli jste sušenou stravu, voda byla vzácnost, spali jste v kajutách. Jak vám tam bylo?

Na jednu stranu mi bylo dobře, protože třeba Halka Třešňáková (další členka výpravy, která se chystá na Marsu provdat - pozn.) je moje blízká přítelkyně, i Terka Nvotová a musím říct, že jsme byli super parta. Ale samozřejmě ke konci už tam byla ponorka. A to mi pak už dobře nebylo. To je jasný. Neměli jsme kam uniknout a já když jsem chtěla pryč, musela jsem si vzít vysílačku, takže jsem stejně nikam neunikla.

Navíc není úplně dobrý v té poušti chodit daleko, protože jsou tam hadi a škorpioni. Takže jsem si spíš vzala matraci a šla kousek od našeho habitatu a tam jsem si lehla a nabírala síly.

A co ti hadi?

Já si lehla přímo vedle rakety, tam nebyli. Když už jsem chtěla jít dál, tak jsem měla tu vysílačku a stejně jsem se hned vrátila, necítila jsem se dobře a bezpečně.

Jak jste s filmem spokojená? Naplnil vaše očekávání?

Já jsem ráda, že ten film vnikl. Dotáhlo se to do konce a je venku. Vážím si Bena (režiséra Benjamina Tučka - pozn. red.) i Zdeňka (producenta Zdeňka Janáčka - pozn. red.) i Jirky Havelky za jejich invenci, narace toho filmu je velmi specifická. Jsem spokojená.

Vrátila bych se ještě k vašemu dokumentu Zákon Helena. Zajímá mě, jaké na film byly ohlasy poté, co se dostal k divákům. A měla vaše komunikace s gangstery třeba ještě nějaké pokračování nebo dohru?

Ohlasy na film, to byla nádhera a ještě pořád to doznívá. Byl to můj první celovečerní film, mám ho hrozně ráda.

Gangsteři ten film viděli, někteří dokonce byli v utajení na premiéře. Proběhly jisté manipulace a snahy, že se ozývali produkci a chtěli třeba nějaké peníze. Ale vše bylo jasně smluvně dané. Za to v podstatě nedostal nikdo nic. Se všemi svými postavami si udržuju odstup, domluva byla, že jsme spolu šli natočit film, ne že budeme přátelé.

K Zákonu Helena jste řekla, že je „o tom, kde se v lidech bere zlo a jestli se dá zastavit“. Našla jste ve filmu odpovědi?

V traumatu a bolesti, absolutně.

A dá se zastavit?

Dá, když se to trauma rozpustí. To znamená třeba to, že se člověk začne mít víc rád. U těch těžších případů to znamená třeba terapie, léčení. Traumata a bolesti mají všichni lidi. A z toho to vzniká.

Jaká témata vás jako filmařku lákají dál?

To téma traumat a bolestí mě zajímá dál. To jsou ty stíny, skrze které se dají věci rovnat. Jak v celém systému, tak u člověka.

A plánujete o tom něco natočit?

Ano, ale určitě si už netroufnu na tak nebezpečný film, jako byl ten o Berdychově gangu. To si myslím, že už stačilo. Tím filmem jsem řekla všechno, co jsem říct chtěla. Posouvám se dál, ale hledám podobným směrem, to jo.