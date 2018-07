Lenka Hloušková, Lucie Sieglová, Novinky

Na slavnostním zakončení byly předány také glóby význačným osobnostem v sále. Ten křišťálový za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký režisér Barry Levinson.

„Mnohokrát děkuji, tohle je úžasný festival, moc se nám tu líbilo. Jsem z toho vedle, jsem tu s manželkou Dianou, dcerou a dvěma vnoučaty. Diana chtěla, abych ještě jednou poděkoval divákům za ocenění za film Rain Man. A musím poděkovat i tady tomu pánovi (ukazuje na Bartošku), je to skvělý člověk a pokusím se teď vyslovit jeho jméno česky - Jiři Bartoška,“ řekl Levinson.

Režisér Barry Levinson s cenou, kterou mu předal prezident festivalu Jiří Bartoška.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Mám pocit, že jsem se tu narodil, ale nikdy jsem se nenaučil jazyk. Je to pocta pro kluka z Baltimoru, teď tu dostává cenu. To by mě nikdy nenapadlo,“ pokračoval.

„Na filmu je úžasné, že je to forma, která propojuje celý svět, a je jedno, odkud jste. Příběhy se vyprávějí po celé světě a my se s nimi dokážeme ztotožnit. Můžeme u nich plakat, smát se. Je dobré si v dnešní uvědomit, že se vzájemně podobáme, než že bychom byli rozdílní. Jazyk filmu nás propojuje a je úžasné být toho součástí. Díky všem, kdo se podílel na přípravě tohoto festivalu, bylo to úžasné,“ zopakoval slavný režisér.

Robert Pattinson s cenou.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Pattinson: Jsem hrozný řečník



Další hvězda festivalu Robert Pattinson získal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary Jiřího Bartošky.

„Děkuji mockrát. Mám tady tahák, jsem hrozný řečník. Děkuji Jiří, Karle a Kryštofe, že jste mě pozvali, vždy jsem sem chtěl přijet. Tolik filmařů mi vyprávělo, jak je to tu báječné. A že pokud se chcete bavit, tak tenhle festival je ten pravý. Čím víc se mění filmový průmysl, tím víc nabývají na důležitosti festivaly, jako je ten karlovarský, protože uvádějí filmy, ke kterým se jinak těžko dostává. Děkuji vám za podporu filmů, na kterých jsem pracoval, moc si toho vážím, díky,“ řekl ve své děkovné řeči.

Herec Jaromír Hanzlík s cenou, kterou mu předal prezident festivalu Jiří Bartoška.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Český herec Jaromír Hanzlík pak dostal Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu za umělecký přínos české kinematografii.

„Už jste mě tady ve Varech podruhé dojali, děkuju. Já ti, Jirko, děkuju za tuhle krásnou cenu. Tímto oceněním jsi mě poslal do společnosti skvělých lidí a báječných kumštýřů a toho si vážím,“ řekl Hanzlík. „Kromě tebe chci poděkovat především divákům, protože pro diváky to dělám a jsem vděčný za jejich přízeň. Já vám strašně moc děkuju,“ dodal dojatě

Téma, o němž se „nemluví”



Radu Jude prostřednictvím svého snímku Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři sleduje pokusy mladé režisérky Mariany inscenovat masakr židů, jehož se dopustila během druhé světové války rumunská armáda v Oděse. (celá zpráva)

Ioana Iacobová (vpravo) jako Mariana a Alexandru Dabija jako její protihráč

FOTO: KVIFF

Událost chce pojmout jako představení na náměstí jednoho rumunského města.

Režisér Radu Jude s hlavní cenou.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Bodoval Olmo Omerzu



Hlavní porota ocenila také režisérskou práci na snímku Všechno bude. (celá zpráva)

Slovinský režisér žijící a pracující roky v Česku Olmo Omerzu tak potvrdil předpoklady, že právě jeho film může na 53. ročníku MFF KV uspět.

Slovinský režisér, absolvent FAMU, Olmo Omerzu si z Varů odváží ocenění za nejlepší režii. A to za snímek Všechno bude.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Děkuju moc porotě, mám z toho opravdu velkou radost. Děkuji Karlu Ochovi a Jiřímu Bartoškovi, že jsme tu mohli film ukázat. Děkuji také hercům Tomáši Mrvíkovi a Janu Františku Uherovi, kteří stáli poprvé před kamerou a předvedli skvělou práci, děkuji i Elišce Křenkové, produkci, rodině, přítelkyni,“ řekl Omerzu.

Road movie Olma Omerzua Všechno bude.

FOTO: KVIFF

Cenu za ženský herecký výkon si pak z Varů domů odváží Argentinka Mercedes Morán, která porotce oslovila ve snímku Cesta do Florianópolisu. (celá zpráva)

Stejné ocenění získal v mužské kategorii Izraelec Moshe Folkenflik za roli ve filmu Geula. (celá zpráva)

Hlavní porota udělila také hned dvě zvláštní ocenění. A to snímkům Skokan a Příběh lásky.

Svědkové Putinovi s cenou



Během festivalu se také hodně mluvilo k dokumentu Svědkové Putinovi. Režisér Vitalij Manskij jej osobně ve Varech představil. (celá zpráva)

Režisér Vitalij Manskij

FOTO: Milan Malíček, Právo

A porotci dokumentární soutěže po zhlédnutí všech snímků kategorie rozhodli, že právě jeho dílo bylo letos nejlepší. Snímek je složen z doprovodného komentáře a hlavně záběrů dvou prezidentů Vladimira Putina a Borise Jelcina z let 1999 a 2000, kdy si zrovna předávali moc.

Soutěžní sekci Na východ od Západu pak ovládl kyrgyzstánsko-ruský snímek Šalamounova hora, osobitá road movie s rodinným dramatem, i svébytná komedie, která nevšedním způsobem zpřítomňuje život v Kyrgyzstánu.

Zvláštní cenu poroty získala další road movie, tentokrát maďarská, Rozkvetlé údolí. Ironický, punkově drzý příběh o mladých milencích na útěku spojuje poetické a realistické obrazy.

Divákům se líbil Rain Man



Prestižní Diváckou cenu Práva si letos odvezl, poněkud překvapivě, legendární film Rain Man. Přitom letos slaví už třicet let od svého natočení. Sošku si z rukou filmové kritičky Věry Míškové převzala žena jeho tvůrce Barryho Levinsona Diana.

Diváckou cenu Práva převzala z rukou filmové kritičky Věry Míškové manželka Barryho Levinsona Diana.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Má to důvod, bylamu rádkyní v době, kdy se k němu scénář dostal.