Film Úsměvy smutných mužů budou mít premiéru 12. července. Proč by měli lidé přijít právě na váš film?

Myslím si, že hlavně kvůli tématu. Protože téma alkoholu a alkoholismu je v naší republice docela aktuální. A držíme se v tomhle směru na špici, co se týček vypitého alkoholu na hlavu. To je jeden důvod. Pak kvůli autentické předloze Josefa Formánka, který si to sám prožil. Napsal o tom knihu a my jsme tu knihu zfilmovali. A třetí důvod jsou určitě herci, kteří jsou v našem filmu skvělí.

Mluvila jsem s panem Jaroslavem Duškem. Říkal, že budete mít premiéru napříč celou Českou republikou. Tak kde všude budete?

Slavnostní premiéra bude 11. července v Praze. Ale před tím máme tři předpremiéry. V Ústí nad Labem, ve Zlíně a ještě jednu předpremiéru v Praze. Je to z těch důvodů, že jsme v těchhle místech točili a máme tam koproducenty, kterým se takto chceme jako by odvděčit, poděkovat jim. Chceme se také odvděčit také přispěvatelům Hithitu, kteří přispěli na dokončení našeho filmu.

Do kin jdete v létě. Nebojíte se, že všichni budou na dovolené?

To je otázka. My si myslíme, že je správný čas na takový letní film, který není úplnou komedií. Ale je to film na zamyšlení. Myslíme si, že je to film, na nějž by opravdu lidé mohli v létě přijít. Navíc, není to (co se týče konkurence – pozn. red.) tak intenzivní jako na podzim. My jsme chtěli jít do kin v červnu, červenci, zvažoval se i květen. Na konec je to takhle. Budeme se modlit, aby si divák cestu do kina našel.

Filmaři představili ve Varech i nový čeksý snímek Úsměvy smutných mužů. Hlavní roli si zahrál David Švehlík.

Všem kladu otázku: co je úspěch? Tedy, kolik tipujete, že přijde diváků do kina?

(Smích) To je zajímavé. Musím říci číslo?

Bylo by to dobré.

Já budu spokojený, když přijde sto tisíc diváků.