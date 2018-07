Stanislav Dvořák, Novinky

Co vy a filmy?



Já jsem měl obrovské filmové období v devadesátých letech a teď ho nemám, já potřebuju o tom filmu slyšet, potřebuju někoho důvěryhodného, trendsetter se říká těm lidem, aby mi doporučil, aby povyprávěl, o čem to je a co je za tím. Pak na to teprve jdu nebo si to koupím a doma se podívám a uznám z vhodné, že měl pravdu, nebo neměl a to podkope mou důvěru ve film ještě víc. Potom se jim rok vyhýbám.

Naposledy jsem viděl jako všichni Tři billboardy kousek za Ebbingem a to mě fascinovalo. A pak film starý asi rok, který se jmenoval Uteč.

Přiznám se, že nejsem filmový člověk, jsem člověk knih a písma.

Kde se vzal váš text, „když ti před Moskvou dojde pervitin?”



To je zajímavé, s tím má hodně co do činění filmový člověk. Tuto větu vymyslel režisér Vladimír Michálek a ten nám ji vnutil. Okolo ní se nabalila celá píseň. Tak režisér, že jo, chytrý, vtipný, pohotový, borec no.

Potom vznikl i klip a ten měl aféru. Stáhli ho z Youtube.



Stáhli ho a nikdo neví proč.

Video

Ota Klempíř

Nikdo vám to dodnes nevysvětlil?

Možná to bylo tím, že jako v karaoke poskakuje ta kulička, tak tady poskakoval takový malý hakenkreuz, tak to možná někoho sr...

To jsou tak nepodstatné věci v životě v lidském, že vlastně ani nemáš chuť pátrat potom, proč to Youtube zakázal.

Píšete texty nejdříve a pak se zhudebňují?

Jak kdy. Někdy napíšu první a Roman zhudební, někdy on napíše píseň, já to otextuju. Není šablona žádná.

Hádáte se o slova?



My se nehádáme už vůbec. Nehádáme se o obsah písní. Buď to osloví ty lidi, nebo si počkáme s tím textem a jak se stalo u několika věcí, přišli za čtyři za pět let a teprve je to oslovilo. Nebojujeme spolu, protože když začneme bojovat, tak se probudí ega, a to je nebezpečné, necháváme je spát.

Vy jste dostali cenu Anděl, jedinou prestižní hudební cenu v Čechách. Zahřálo to u srdíčka?



Strašně to potěšilo, bylo to bezvadné. Já samozřejmě je podezřívám, že to bylo částečně za výdrž a za zásluhy, ale všechny nás to potěšilo, protože je to věc, která nikoho nenechá chladným. Někdo si vás všiml, a řekl, ano stojíš za to, že ti dáme jediné tři prestižní ceny. Tak jsme byli rádi, ale že bychom to extrémně prožívali, to nikdo neprožíval.

Šli byste si pro státní cenu od prezidenta?

Politika se do JAR nikdy netahala a nikdy tahat nebude. Tuto otázku vynechme.