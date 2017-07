„Letní scéna pod Chebským mostem nabízí klasiku jako každý rok. To znamená, že od čtyř hodin odpoledne máme na programu pohádky a večer potom nejrůznější koncerty,“ uvedl šéf pořádajícího Karlovarského hudebního divadla Libor Balák.

„Kvůli obrovskému zájmu jsme letos zvýšili kapacitu hlediště, která je teď s dvěma sty špalíčky dvojnásobná,“ pochlubil se principál. „Na představení o víkendu bylo hlediště zcela zaplněno,“ dodal Balák.

Pro děti hraje Karlovarské hudební divadlo a rovněž přizvané pražské divadlo Pruhované panenky. Akreditovaní na MFF KV mají vstup zdarma a ostatní platí symbolické vstupné čtyřicet korun.

Večerní koncerty jsou tematicky různorodé. „Hlavně tu hrají bigbítové kapely, ale i jazzové formace,“ dodal šéf Letní scény. „Chtěli jsme ještě dělat malé noční diskotéky, ale to neprošlo kvůli omezené otevírací době,“ dodal Balák, který si pochvaluje dosavadní obrovský zájem diváků.

„Příští rok máme 30. jubilejní sezónu Karlovarského hudebního divadla, takže připravujeme pod most super program,“ prozradil Balák, podle kterého bude scéna fungovat před i po festivalu. „Vybereme, co jsme za těch třicet let tady měli nejlepšího, takže to bude paráda. Navíc nás čeká překvapení, které přivezeme z Moravy,“ dodal Balák.