Nacházíme se v Káhiře roku 2011. Egyptu se nedaří nejlépe, ekonomika nešlape, politici kradou zcela bez ostychu, celá země je katastrofálně prorostlá korupcí a v kavárnách už se reptá o revoluci. Policisté se nepředřou - naučili se přivírat oči tam, kde prostý lid platí výpalné, nebo tam, kde sedí někdo mocný, napojený na politiku.

Pětatřicátník Naredin je policejní důstojník, který by se mohl mít celkem dobře, protože jeho velitel je i jeho strýcem. Stačilo by dělat, že nevidí a neslyší, trochu se přetvařovat, a kariéra je v kapse. On však pomaličku začíná tušit, že takto žít nemůže. Žena už ho opustila (nedozvíme se proč) a jeho nemocný otec, o kterého se stará, mu připomíná: Důstojnost si koupit nemůžeš.

Zasmušilý a úporný Naredin má vyšetřit podivnou smrt zpěvačky v hotelu Hilton, kde se měl nacházet i jistý bohatý poslanec. Ostatní kolegové nejeví žádný zájem. Jediný se snaží objasnit spojení s poslancem, ale strýc mu udělí absurdní rozkaz: Nic nevyšetřuj, byla to sebevražda. Při pohledu na Naredinovu nasupenou tvář divák rychle chápe, že na to nepřistoupí.

Výslech krásné kamarádky mrtvé zpěvačky

FOTO: Kviff

Hrdina hledá svědky a naráží na zoufalý svět černošských uklízeček a pomocných dělníků, kteří znamenají méně než zvíře. Jejich život jakoby neměl žádnou hodnotu - dva z nich jsou okamžitě zlikvidováni tajemným mužem, snad spojeným s politiky. Detektiv dál pátrá, projíždí běsnící Káhirou, zatímco se režim prezidenta Mubaraka otřásá v základech. A policisté začínají střílet do demonstrantů...

Saleh ve filmu The Nile Hilton Incident brilantně vystavěl atmosféru napětí. Příběh má rytmus a silný tah na kruté, ovšem docela logické finále. Režie si nehraje na efekt, přesně a civilně vypráví příběh, kterému můžete snadno věřit.

Snímku hodně prospěla i dobrá znalost prostředí a výběr herců. Egyptského detektiva skvěle zahrál důstojný, odhodlaný a smutný Fares Fares.

Celkové hodnocení: 80%