„Za víkend máme dvacet osm kontrol a sedmnáct zjištění. To je docela dost,“ uvedl ředitel západočeské pobočky ČOI Jan Řezáč. V sobotu bylo jedenáct kontrol a šest drobných zjištění, které nebyly nikterak závažné. Bohužel v neděli se to rozjelo, kde byla předražení 12 korun, 20 korun a dokonce třicet dvě koruny. Jeden taxikář nezapnul taxametr,“ prozradil šéf kontrolorů.

„Je to horší výsledek, než vloni. Minule byl začátek dobrý, ale pak se to v polovině zlomilo a začalo to být horší. Letos to začalo být horší hned od začátku. Přes šedesát procent zjištění v poměru k celkovému počtu kontrol je dost,“ dodal Řezáč.

Problém s mírou



„Kontroly jsme prováděli zatím na levém pravém břehu řeky Teplé v kamenných hotelových nebo klasických restauracích. V další části festivalu se chceme zaměřit i na stánkaře nebo tedy stanaře,“ pokračoval šéf inspektorů.

„Při předražení o 32 koruny byla nedodržena míra u dvou panáků Jägersmeistera o deset mililitrů. To znamená, že panák neměl míru 0,04 l, ale pouze 0,03 l, takže čtvrtina panáku chyběla. Stalo se to u obou ze dvou objednaných skleniček. Byla to hotelová restaurace v lázeňském centru,“ doplnil Řezáč.

S výjimkou posledně jmenovaného přestupku by se měly pokuty pohybovat zhruba do deseti tisíc korun.

„Správní řízení umožňuje pokuty do pěti miliónů korun, ale budeme se držet v těch dosavadních intencích. U toho zjištění 32 korun předraženého nákupu jsem dostal informaci, že tam už byly nedostatky zjištěny i dříve, takže tam asi bude sankce citelnější. Nicméně ostatní pokuty u pochybení kolem pěti šesti korun nebudou tak drastické, i když je otázka, co je drastické pro podnikatele,“ konstatoval ředitel.

Problémy s pokutami



Inspektoři mají letos problémy s udělováním pokut na místě. „Rádi bychom na místě ukládali pokuty, ale od 1. července platí nová legislativní úprava přestupkového zákona, podle které se mohou pokuty udělovat pouze na tiskopisech ministerstva financí (MF). Bohužel MF ještě tyto tiskopisy nerozdistribuovalo,“ poznamenal Řezáč.

„To znamená, že musíme dát všechny případy do správního řízení, protože jinou možnost prostě nyní nemáme. Přitom většina těch sobotních, ale i několik nedělních byly drobné přestupky, které se daly vyřešit na místě,“ kroutil hlavou šéf plzeňských inspektorů.

„Podnikatelé si budou možná právem stěžovat a divit, proč nemohli pokutu zaplatit na místě,“ uzavřel Řezáč.