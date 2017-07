Výbor nadace ve složení Ivo Mathé, Tomáš Baldýnský, Edgar Dutka, Jaroslav Sedláček a Ivo Trajkov vybíral z celkem 106 přihlášených projektů. Členové výboru ocenili jak kvalitu, tak žánrovou pestrost zaslaných textů. Nejvíce zaujaly scénáře s názvem Karavan Lucie Konečné a Jako v ráji Lucie Klein Svobody. Obě autorky byly odměněny šekem na 230 000 Kč.

Částkou 200 000 Kč byl oceněn scénář Radka Bajgara s názvem Teroristka a Jaroslav Žváček za scénář pojmenovaný Nikdo nikde nikam nic získal 120 000 Kč.

Karavan je komedií o rodinných vztazích. „Je to příběh o sedmnáctiletém klukovi na vozíku, hrozně obyčejný příběh, takový až laciný, řekla bych, proto se divím, že jsem uspěla. Je to ale příběh nejen o něm, ale i o jeho rodičích a prarodičích, a všichni žijí ve velké rodině. Rodinné téma je v mé tvorbě hlavní, chtěla jsem tím filmem říct, že rodina nemusí být vždycky tradiční, že i když muž miluje dvě ženy a dohodnou se, tak to jde bydlet pohromadě. A i když syn zjistí, že je gay, tak si taky může přivést někoho domů. Je právě zajímavé, že ta tradiční rodina se mění, ale nejdůležitější vždy je, aby se měli všichni rádi,“ shrnula Konečná.

„Jako v ráji je scénář o střetu kultur, křesťanské a muslimské. Je na posouzení jednotlivců, jak kdo bude chápat jednotlivé příběhy, ale snažila jsem se o příběh, že jednotlivec nemusí být zlý, ale třecí plochy některých kultur jsou tak veliké, že jsou neslučitelné,“ shrnula Klein Svoboda.

Iva Janžurová si zahraje v Teroristce



„V komedii Teroristka Radka Bajgara vystoupí učitelka v důchodu proti arogantnímu chování a hájí práva slušných lidí na poklidné stáří v zahrádkářské kolonii. Nikdo nikde nikam nic Jaroslava Žváčka představuje originální mix romance, kriminální zápletky a prvků komedie zasazený do prostředí velkoměstské spodiny,“ uvedl k dalším námětům předseda výboru nadace Ivo Mathé.

Spolu s ním výsledy vyhlásili předseda správní rady Filmové nadace a ředitel komunikace innogy v ČR Martin Chalupský, člen správní rady Filmové nadace a generální ředitel Barrandov Studio Petr Tichý a členka správní rady Filmové nadace a vedoucí Filmového centra České televize Helen Uldrichová.

Bajgar doplnil, že jeho Teroristka je projektem pro Ivu Janžurovou.

Při předávání grantů vítězům výběrového řízení vyhlásila Filmová nadace zároveň soutěž pro příští rok, termínem uzávěrky přihlášek je 28. únor 2018. Novinkou v pravidlech je zavedení další soutěžní kategorie nazvané Hvězda zítřka. Jejím cílem je podpořit tvůrce do 33 let věku a jejich dosud nerealizované scénáře celovečerních hraných filmů.