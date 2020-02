Zoufalství osamělé akce. Ondřej a Tereza Císařovi nad filmem Petra Zelenky Modelář

Stejně jako kníže Myškin z Dostojevského Idiota se Pavel se svými upřímnými otázkami vrací domů, ne do morálně zkaženého Petrohradu 19. století, ale do Prahy v éře globalizace, aby nasvítil její politickou provinčnost.

Vypadá to, že jsou vyčerpány všechny možnosti a jiný prostředek nastolení spravedlnosti neexistuje. Pavel ji proto vezme do vlastních rukou – a rozhodne se zabít jednoho ze strůjců invaze do Iráku Dicka Cheneyho (Jan Vondráček) při jeho návštěvě Prahy.

Díky dronu se hlavní hrdina skutečně dostane do politikovy bezprostřední blízkosti. Nakonec ale tváří v tvář klečícímu starému muži nedokáže bombu odpálit. Z obecného symbolu války se v této situaci stává konkrétní člověk, kterého je těžké jen tak zabít. Je to lidsky pochopitelná a psychologicky přesvědčivá reakce.

Režisér, který v Česku proslul mimo jiné prací s historickou fikcí a mystifikací, si tím ovšem nechal ujít možnost, jak narovnat nespravedlnost alespoň v rámci nadsázky vlastního filmu. Explodující Cheney mohl dát snímku tarantinovský moment katarze, podobný tomu, jako když v Tenkrát v Hollywoodu Leonardo DiCaprio ugriluje plamenometem vražedkyni ze sekty Charlese Mansona – a divákovi se konečně uleví. Pachatelé nesmyslné masové vraždy byli po padesáti letech spravedlivě potrestáni a nevinné oběti zachráněny. Sice jen do závěrečných titulků, ale i tak to Tarantinovu filmu dává nečekaný smysl.

Globálním politickým problémům, které poskytují pozadí, na němž se Pavlův příběh odehrává, nelze čelit osaměle. Vyžadují kolektivní koordinaci a spolupráci s dalšími lidmi, s podpůrnou skupinou a komunitou podobně smýšlejících neizolovaných jedinců, což je možnost, která zůstává vně psychologického půdorysu Zelenkova snímku. A je to jediná možnost, která by Pavla dokázala odvrátit od tragického osudu. Jeho sebedestruktivní touhu po spravedlnosti by převedla do něčeho produktivního. Jen v rámci kolektivního jednání je možné vyhnout se extrémům, které nám hrozí, pokud zůstaneme sami: fanatismu, nebo naopak apatii.