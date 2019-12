Vypravěči nevěř. Sloupek Zbyňka Vlasáka nad knihou Jana Němce Možnosti milostného románu

Je to román takzvaně postmoderní, plný literárních nápadů včetně jmenného rejstříku uprostřed textu nebo „kabinetu odložených odstavců“ na jeho konci. Nápady to nejsou samoúčelné, autor drží jejich smysl pevně v rukou. Nejenže jimi mění tempo našeho čtení (působí to malinko jako ruchy v rozhlasové hře), ale zároveň mu spolu s úvahovými pasážemi a dlouhými citáty pomáhají nás přesvědčit, že tu jde i o něco jiného než jen o popis průběhu jednoho nepovedeného vztahu.