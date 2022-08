Vychází nový Salon: Je západní postoj k Východu rasismem?

● Rozhovor s kanadským antropologem s československými kořeny Ivanem Kalmarem o západoevropském „rasismu“ vůči střední a východní Evropě; co to znamená „rasový kapitalismus“, proč se země Visegrádu nikdy nedočkaly úplného přijetí na Západě a jak by se daná situace dala zlepšit?