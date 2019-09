Výběr Salonu (televizní seriály): Euforie, Boj o moc, Mindhunter, Sedmilhářky a Potvora

Vše, co jste chtěli vědět o dospívání. A vše, co jste o něm vědět nechtěli. Tvůrci v čele se Samem Levinsonem se v Euforii noří do života středoškolaček a středoškoláků z nejmenovaného předměstí a vykreslují dnešní Ameriku jako místo, kde je lepší některé věci tlumit než jim čelit. Rue zrovna „dokončila“ odvykačku a Jules se přistěhovala z města. Kolem jejich křehkého vztahu se začnou odvíjet příběhy, jež jsou nám důvěrně známé: láska, vztahy, úzkosti, rodinná mikrodramata, ohledávání vlastní identity ve světě, který tolik dbá na sebeprezentaci. Magická vizualizace jednotlivých dílů dává proniknout přímo do nitra dnešních teenagerů. Specifickému prožitku potom kromě obrazu vévodí i zvuk: Euforie se vám časem promění v sérii klipů, kde se extáze střídá s depresí. Někdy to bolí, ale stojí to za to.

(Vybrala Apolena Rychlíková.)