Ve stínu apokalypsy. Kamil Fila o katastrofě ve filmech a seriálech normalizačního Československa

Ostatně bez vysvětlení příčin stavu světa se obejde i Tarkovského Stalker (1979), který je často iracionálně brán za předzvěst Černobylu. Ani Dopisy mrtvého (1986) od Konstantina Lopušanského neuvádějí přesnou příčinu apokalypsy. Film ukazuje v obrazově silně stylizované formě zpustošený povrch planety, postupné propadání se do barbarství, ale už tu nejsou žádné mocnosti ani znepřátelené armády. Na rozdíl od všech československých snímků nicméně Dopisy mrtvého obsahují ony obrazy zkázy, zhruba v půlce stopáže. Je to snad jediná taková vize ve filmech východního bloku, všude jinde zůstává potlačena.

Typickým tuzemským příkladem je (ještě přednormalizační) Konec srpna v hotelu Ozón (1966) Jana Schmidta, jenž byl dlouhodobě fascinován obrazy lidské společnosti bez civilizace (viz trilogie Volání rodu, Osada havranů, Na veliké řece). Zde jen v úvodu v artovém duchu slyšíme odpočítávání v různých jazycích a pak vidíme záblesk světla. Dál se nic nevysvětluje a sledujeme pouze putování žen zničenou krajinou. Snímek se blíží westernu, většinou se ale záměrně snaží být neatraktivní a poukazovat na to, co vše nám v takové budoucnosti bude chybět.

Přestože byl film vyroben v Armádním studiu, a dokonce poslán na festival do Terstu, kde vyhrál, ministerstvu národní obrany se nelíbilo, že by jaderný konflikt neměl vítěze z tábora socialismu, a dílo tak skončilo v trezoru. Jednalo se o další „nepohodlný“ projekt scenáristy Pavla Juráčka, jednoho z největších skeptiků a martyrů naší kinematografie.

Naproti tomu komedie Zabil jsem Einsteina, pánové… (1969), kterou režíroval Oldřich Lipský podle scénáře Josefa Nesvadby, prošla a měla úspěch. Šalamounsky se tu totiž vyřeší, že „bomba G“, způsobující pohlavní hormonální změny, vznikla v táboře imperialistů a o sovětském bloku nepadne zmínka, dokonce ani nevíme, zda v budoucnu existuje. Cesta časem zpět pomůže v Praze, srdci Evropy, zastavit pokrok, ani to se ale tehdy nebralo podvratně, protože to snímek dokázal umně skrýt. Katastrofa tu má každopádně primárně komický rozměr (ženám rostou vousy, mužům prsa) a jedná se spíš o zastřenou polemiku s vlnou nastupujícího feminismu na Západě. Ani ta ovšem nemohla být čtena naplno a film se tomuto náhledu otevírá až s dnešním odstupem.

Zcela jinou větev zastřeně apokalyptických snímků představují ty, které katastrofu umisťují do minulosti a kde slouží jako paralela, zrcadlo či memento, nicméně bezpečně vynechává současnost i budoucnost. Příkladem je Tajemství Ocelového města (1978) Ludvíka Ráži natočené podle známé verneovky. Nefiguruje tu atomová bomba, nýbrž zbraň zavilého vynálezce, která v důsledku způsobuje ne sežehnutí, ale „holomráz“. Sekvence zmražení živé tkáně do groteskně křečovitých poloh částečně upomíná na smrt plynem v koncentračních táborech. Film s jednoduchým protiválečným poselstvím ovšem nepůsobí jako palčivé varování, jen jako nadčasové retro.

Středověký taneční sbor ve filmu připomíná spíše změť dlouhovlasých mániček, do prostoru středověkého tržiště vtrhává okraj současné skládky, mezi minulým a aktuálním oscilují i postavy, ať už svým zevnějškem, symbolikou, či jednáním. Sám Herz ve svých memoárech píše, že od počátku myslel na to, jaké by to bylo, kdyby se středověk odehrál později, nebo znovu; zkrátka, kdyby lidská civilizace z nějakých důvodů klesla zpět, ale zachovala si některé moderní vynálezy jako motorky a auta.