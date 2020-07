Strohá řeč Marie Stryjové. Alena Zemančíková nad knížkami neprávem zapomenuté spisovatelky

V její pozůstalosti se našel i dopis Josefu Škvoreckému. Není divu, Škvorecký pocházel ze stejného kraje, do kterého Stryjovi v roce 1947 přišli. A zvlášť jeho prózy o padesátých letech prožívaných v Praze mají podobné protagonisty, jaké najdeme i u Stryjové. Zatímco ale angloamerickou literaturou inspirovaný Škvorecký využívá k zobrazení stalinistických let veškerého arzenálu literárních prostředků, „šperkuje“ povídky dobovou módou, společenským životem a jazzem, Stryjová vidí Prahu i svůj kraj bez sféry „lepší společnosti“.

Drobnější prózy z knih Mlč a Za Hvězdou mají často nepominutelnou informační hodnotu sociologickou. Gymnaziální povídky například dosvědčují naprostou prázdnotu ve vztahu ke kraji, do kterého spolužáci nejspíš také přišli jako dosídlenci. Marně se jim profesor v povídce Hvězda snaží přiblížit barokní architekturu Dientzenhoferovy kaple, nikdo ze studentů o tom nic neví, ani se o to nezajímá. A v povídce Mlčíme podávají rodiče vypravěčce bilanci poměrů své obce v dosídleném pohraničí; obraz, jaký u jiného autora v české literatuře nenajdeme: Stydím se s nadšením obdivovat malebnou krásu zdejší přírody teď, když se na ni nikdo nedívá, když odtud všichni utíkají. Žádný ji nepotřebuje. Připadá mi, že i pro ni je jaksi ponižující, že přece jen existuje, pro nikoho.

Je to ovšem hlas nelíbivý, člověk z něj cítí, jak si vypravěčka za své problémy může sama, jak je nepřizpůsobivá, nekomunikativní, zatvrzelá, nezábavná, nepřitažlivá. O textech Stryjové ani nemůžeme říct, že by byly sociálně citlivé: zoufalá nájemnice s věčným bolením žaludku nemá soucit se svými chudobnými bytnými, oškliví si je, nemá je ráda. Ale zároveň je nesoudí, sama nezná řešení. Je to divný svět poválečného desetiletí, svět, nemající nic společného s veřejně proklamovaným budováním a socialistickým optimismem. Svět, ve kterém se kouří jedna cigareta za druhou.

Nakladatelství EMAN vydalo během několika posledních let triptych autorčiných textů – povídkové sbírky Mlč a Za Hvězdou a novelu Pokojík. Edičně je připravily její dcery Šimona a Miriam Löwensteinovy. V současné době je „in“ obdivovat broumovské barokní kostely a kulturní centrum v klášteře, stojí však za to si přečíst i Stryjovou, která ve svých prózách nedbá na kulisy, ale vypráví o lidech, kteří v nich žili.

Na závěr ještě co mají společného Pokojík Marie Stryjové a Ve skříni Terezy Semotamové: je to zatvrzelost vypravěčky, která by nutně nemusela bydlet ve skříni nebo každý týden na jiném kanapi v pavlačovém bytě. Musela by se ale vzdát představy o životním naplnění a vrátit se tam, odkud vyšla. Za cenu sebezničení to jedna ani druhá nechce udělat.