Sloupek Saši Uhlové: Díky, že můžem

U toho vzpomínání na posledních třicet let jsem si ale taky uvědomila, jak moc jsem ráda, že se v tomto ohledu tolik věcí změnilo. S plnou vahou mi to došlo, když jsem nedávno před svým nejstarším synem zmínila klip Přemluv bábu! , který zarezonoval před volbami v roce 2010. Neznal ho, a tak jsem mu ho pustila a při nevěřícném zírání na obrazovku počítače jsem si uvědomila, že jsme jako společnost už opravdu někde jinde.

Stejně tak slova jako odbory nebo stávka, která tak dlouho měla bafuňářský nádech, znějí dnes jinak. Neznamená to, že každý souhlasí s tím, co odbory zrovna chtějí, ani že by stávky měly nutně silnou oporu v médiích, ale vytratil se implicitní předpoklad, že by bylo nejlepší, kdyby něco takového snad ani neexistovalo. Člověk klidně může veřejně říct, že se stávkou sympatizuje, a nečeká ho za to žádné ostouzení. Dá se říct, že v tomto ohledu panuje větší svoboda.