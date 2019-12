Sloupek Jakuba Šofara: Když v příkopech chybí mrtvolky. Nad pamětmi Libora Roučka

Musím teď provést úkrok stranou a přiznat se, že se málokdy rád mýlím. V případě politiků či osob spojených s politikou se navíc nestává, že by se mé očekávání (či spíše neočekávání) nepotvrdilo, protože společenská smlouva holt není bezbolestná, slušně řečeno. Radostný omyl je spojen právě s Roučkem a ještě Petrem Pithartem, z něhož se stala, po epizodě s „dvojdomkem“, opravdová persona (nejen politická). Ostatně i on pochází z Kladna. Teď už zase zpět.

Své plány a představy na nejbližší léta ve Vídni jsem rozdělil do čtyř kategorií: univerzita, práce, politické aktivity a cestování. Rouček to vše plní měrou vrchovatou: studuje na Vídeňské univerzitě, seznamuje se s představiteli české emigrace, pracuje pro rakouské sociální demokraty a poznává svět. Jak řekl, tak udělal, i když je to pohádkové, a tomu se můj pesimistický duch vzpírá. Nicméně není pro nás v tuto chvíli snad nic potřebnějšího než dozvědět se něco pozitivního. Že podél něčí cesty nahoru neleží v příkopech špína, průšvihy či mrtvolky.

Nechci brát čtenářům radost ze čtení, navíc když se autorovi daří chůze podél mravkolevovy nálevky – co jiného je psaní životopisů, v nichž by mělo být to osobní a to společenské v rovnováze. Snad jednu potřebnou poznámku. Z kapitol, v nichž figuruje současný český prezident, jasně vyplývá, že jeho způsob nazírání na svět se nezměnil. Jen my jsme to zapomněli.