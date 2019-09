Sloupek Apoleny Rychlíkové: Radši zemřít mladá

Do důchodu se u nás odchází zhruba v 63 letech, ta hranice se ale brzy znovu zvýší (zatím je zastropovaná na 65 letech). V tomto ohledu nejsme nijak výjimeční: věk odchodu do penze postupně posouvá většina zemí Evropy. Společnosti stárnou a důchodový systém je nutné z něčeho financovat. I tak je ale při pohledu na to naše české stárnutí přítomno dost hořkosti.