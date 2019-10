Normalizace plná zázraků. Eva Klíčová nad knihou historika Přemysla Houdy

„Jistě, ale naprostá většina pozitivních věcí vznikala navzdory režimu. Řada věcí by se stala nehledě na režim. Nemyslím si také, že by se tehdy vymyslelo něco mimořádného. Rád bych našel něco pozitivního – soudruzi jistě mohli uspořádat víc politických procesů. Normalizaci považuji za jedno z nejhorších období.“

Jak takový narativ zázraků funguje? Jednoduše. Po listopadu 1989 se onoho mluvení o pozdním socialismu ujali logicky „vítězové dějin“, tedy především lidé z disidentských kruhů. A přestože měla na konci osmdesátých let Charta 77 pouze necelé dva tisíce signatářů, většina společnosti se záhy o normalizaci naučila uvažovat jejím jazykem, tedy jako o „šedi“, „bezčasí“, kdy se v temném lidském moři „kolaborantů“ a „fízlů“ jen sem tam objevil disidentský „ostrůvek svobody“. Vyhrocenému traktování normalizace napomáhali také politici, pro které bylo strašení komunismem šikovným nástrojem k delegitimizaci sociální politiky a levicových stran, v tomto myšlenkovém vlečňáku následně vznikl i Ústav pro studium totalitních režimů, jenž badatelům programně předepisoval soustředit se na represivní nástroje socialistického státu.

Přemysl Houda, který se v knize zabývá folkem a spřízněnou hudební scénou v éře normalizace, pak během rozhovorů s pamětníky velmi často narážel na to, že když se uspořádal nějaký festival, koncert, vyšla deska nebo se někdo „nepohodlný“ objevil v masovém médiu či na jevišti, stávalo se to pravidelně jaksi „zázrakem“. Jak Houda píše v závěru své interpretace vzpomínek Vladimíra Merty: „Mertův příběh je vysvětlitelný jedině zázrakem, přesněji řečeno: dlouhou řadou na sebe navazujících zázraků.“

To, že jsme si normalizaci navykli vnímat jako „dobu temna“, totiž v popisu dobových událostí nutně vyvolá potřebu „zázraku“ – což se netýká zdaleka jen prostředí folkové hudby, prostě cokoliv pozitivního se muselo dít „navzdory“ režimu, který zároveň ovládal „všechno“. To je ale jen jeden z paradoxů dnešní většinové interpretace normalizace, které Houda nachází.

Způsob, jímž socialistické společnosti přecházely z totalitních do posttotalitních, to, jak se měnily různé strategie vyrovnávající mocenské a represivní tlaky, pochopitelně nezaujalo jen Přemysla Houdu – teoretických popisů dvojakosti, paralelních společenských struktur, vyprazdňování oficiálního jazyka a rituálů máme dnes k dispozici řadu. Nejednu z těchto teorií aplikuje právě i Houda, jenž tyto převážně podvojné systémy převádí na metaforu jednostranné Möbiovy pásky, jež pouze budí dojem dvojitosti. To znamená, že společenské praxe pozdního socialismu Houda vnímá jako neustále se prostupující a upouští od důrazu na oddělenost sfér ovládajících a ovládaných.