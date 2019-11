Neviditelná města. Sloupek Štěpána Kučery nad novým románem Michala Ajvaze

Překladatel nenaráží na jazykové ani kulturní bariéry, všichni cizinci, kteří tajemné součástky nějakou dobu vlastnili a nyní mu ochotně vyprávějí své příběhy, jako by nabírali slova z jednoho proudu kosmické řeči, jako by byli různými odstíny ve tváři jediného vypravěče. Překladatelovy cesty po světových metropolích se ukazují mnohem přímočařejší a jednodušší než cesty vnitřní – putování neviditelnými městy za významem a smyslem.

Roboti bojují meči s nahými dívkami, hudba a podmořský svět se stávají jediným živlem a ztemnělý Manhattanský most je obklopený noční oblohou, takže člověk stojící pod ním získá pocit, že se svět převrátil a on se dívá na most klenoucí se nad hvězdným oceánem.

Tajemství a vtip oné unikavé součástky pro její dočasné držitele tkví zřejmě v tom, že ji lze těžko spojit s konkrétním znakem a významem, že se vymyká našemu navyklému vnímání, a proto otevírá dveře k nepředvídatelnému, k tomu, co považujeme za nadskutečné. Těžko se ubránit jistému čtenářskému smutku, když se záhada tajemného stroje nakonec vysvětlí, a to ještě pomocí akčního finále, které místy působí, jako by se do textu vlomily mordy Miloše Urbana. Po většinu překladatelova putování jsou ale Města jako ona součástka, vzpírají se jednoznačnému výkladu, plynou jako sen, a přitom jsou přesná, promyšlená.