Nemluvme jen o zisku. Michael Valášek z ČVUT o průmyslu za koronavirové krize

A to nemluvím o globální závislosti na obecněji strategických produktech. To se nám může ještě více vymstít v blízké budoucnosti, až virus porazíme. Je patrné, že do budoucna není ani ekonomicky, ani logisticky udržitelný stav převážení produktů, najmě potravinářských, z jednoho koutu světa na druhý, přičemž často končí ve stejné zemi, kde svou pouť začaly.

Z globálního hlediska je dalším příkladem stěhování výroby oceli, lodí a dalších komodit z Evropy do Číny. Jsem proto velmi rád, že na Ostravsku stále vyrábíme ocel, a věřím, že si to uchováme i do budoucnosti. Schopnost něco vyrábět se totiž v dělnických profesích více předává osobním příkladem a ztráta mistrů, kteří to umějí, je téměř nenahraditelná – na rozdíl od učebnic ekonomie.